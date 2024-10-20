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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya olay sözler! Sosyal medyada büyük tepki...
Giriş Tarihi: 20.10.2024 22:59 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 22:59

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya olay sözler! Sosyal medyada büyük tepki...

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 2-2 berabere kaldı ve zirve yarışında ağır bir yara aldı. İki kere öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Fenerbahçe'de maç sonrası teknik direktör Jose Mourinho çok sert eleştirilere maruz kaldı. Ahmet Çakar, maç sonrası Portekizli hoca için olay sözler sarf etti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya olay sözler! Sosyal medyada büyük tepki...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Samsunspor-Fenerbahçe maçı, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya olay sözler! Sosyal medyada büyük tepki...

Fenerbahçe'nin gollerini Tadic ve Maximin kaydederken, Samsunspor'un gollerini ise Holse ve Soner kaydetti.

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SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya olay sözler! Sosyal medyada büyük tepki...

Fenerbahçe puanını 17'ye yükseltirken, Samsunspor 19 puanla 3. sıraya yükseldi.

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya olay sözler! Sosyal medyada büyük tepki...

SAMSUNSPOR'UN 2. GOLÜ ÖNCESİ FAUL BEKLENTİSİ

Karşılaşmanın 88. dakikasında Samsunspor, Soner Aydoğdu ile skoru 2-2'ye getiren golü buldu.

SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya olay sözler! Sosyal medyada büyük tepki...

Fenerbahçeli oyuncular bu golden sonra hakeme çok yoğun itirazlarda bulundu.

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