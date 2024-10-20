Giriş Tarihi: 20.10.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024
22:59
SON DAKİKA HABERİ: Ahmet Çakar'dan Mourinho'ya olay sözler! Sosyal medyada büyük tepki...
SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 2-2 berabere kaldı ve zirve yarışında ağır bir yara aldı. İki kere öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Fenerbahçe'de maç sonrası teknik direktör Jose Mourinho çok sert eleştirilere maruz kaldı. Ahmet Çakar, maç sonrası Portekizli hoca için olay sözler sarf etti. İşte son dakika haberinin detayları...