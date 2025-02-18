Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:08
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
07:08
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Rizespor - Galatasaray maçı sonrası flaş yorum! Zorbay Küçük'e övgü...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray zorlandığı deplasmanda Çaykur Rizespor'u Osimhen'in golleriyle 2-1 mağlup etti ve Fenerbahçe maçı öncesi hata yapmadı. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk karşılaşmayla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...