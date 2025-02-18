Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Rizespor - Galatasaray maçı sonrası flaş yorum! Zorbay Küçük’e övgü...

Maçın geneline bakıyoruz, G.Saray'ın gazıkaçmış! Abdülkerim bir de biraz Frankowski dışında iyi oynayan tek G.Saraylı yok. Torreira hata yapıyor, Mertens'in ne yaptığı belli değil. Osimhen istediği pasları alamıyor, kanatlar hiç kullanılamıyor ve ilk devre, Rizespor'un direkten dönen topu dışında da fazla pozisyon olmadan tamamlanıyor.