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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Rizespor - Galatasaray maçı sonrası flaş yorum! Zorbay Küçük'e övgü...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 07:08 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 07:08

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Rizespor - Galatasaray maçı sonrası flaş yorum! Zorbay Küçük'e övgü...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray zorlandığı deplasmanda Çaykur Rizespor'u Osimhen'in golleriyle 2-1 mağlup etti ve Fenerbahçe maçı öncesi hata yapmadı. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk karşılaşmayla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Rizespor - Galatasaray maçı sonrası flaş yorum! Zorbay Küçük’e övgü...

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Rizespor - Galatasaray maçı sonrası flaş yorum! Zorbay Küçük’e övgü...

Sarı-kırmızılı takım, zorlandığı deplasmanda Victor Osimhen'in 47 ve 87. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Rizespor - Galatasaray maçı sonrası flaş yorum! Zorbay Küçük’e övgü...

Galatasaray'ın derbi öncesi puan farkını korumayı başardığı maçla ilgili SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İşte o yorumlar...

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Rizespor - Galatasaray maçı sonrası flaş yorum! Zorbay Küçük’e övgü...

"ALLAH'IN BİR LÜTFU"

AHMET ÇAKAR: "Dün geceki galibiyet tam anlamıyla G.Saray için Allah'ın bir lütfu. 90 dakika bu kadar kötü oynayacaksın, goller dışında hemen hemen hiç pozisyon bulamayacaksın ama böyle zorlu deplasmandan 3 puan alacaksın! Kesinlikle Allah böyle istedi.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar’dan Rizespor - Galatasaray maçı sonrası flaş yorum! Zorbay Küçük’e övgü...

Maçın geneline bakıyoruz, G.Saray'ın gazıkaçmış! Abdülkerim bir de biraz Frankowski dışında iyi oynayan tek G.Saraylı yok. Torreira hata yapıyor, Mertens'in ne yaptığı belli değil. Osimhen istediği pasları alamıyor, kanatlar hiç kullanılamıyor ve ilk devre, Rizespor'un direkten dönen topu dışında da fazla pozisyon olmadan tamamlanıyor.

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