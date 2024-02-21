Giriş Tarihi: 21.02.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
14:31
Son dakika haberi: Ali Koç duyurmuştu! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli | Sezon sonu gidiyor...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 geçen Fenerbahçe, zirve mücadelesinde hata yapmadı. Bu sezon şampiyonluk için mücadele eden sarı-lacivertli takımda Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor. Sezon sonunda kariyerine yeni bir sayfa açacağını açık bir şekilde açıklayan Ali Koç, Ferdi'nin Avrupa'ya transfer olacağının sinyalini verdi. CIES, milli yıldızın bonservis bedelini belirlerken, sarı-lacivertli takımın da kasasına girecek olan para belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...