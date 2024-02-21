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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ali Koç duyurmuştu! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli | Sezon sonu gidiyor...
Giriş Tarihi: 21.02.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 14:31

Son dakika haberi: Ali Koç duyurmuştu! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedeli | Sezon sonu gidiyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 geçen Fenerbahçe, zirve mücadelesinde hata yapmadı. Bu sezon şampiyonluk için mücadele eden sarı-lacivertli takımda Ferdi Kadıoğlu gelişmesi yaşanıyor. Sezon sonunda kariyerine yeni bir sayfa açacağını açık bir şekilde açıklayan Ali Koç, Ferdi'nin Avrupa'ya transfer olacağının sinyalini verdi. CIES, milli yıldızın bonservis bedelini belirlerken, sarı-lacivertli takımın da kasasına girecek olan para belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Ali Koç duyurmuştu! İşte Ferdi Kadıoğlu’nun bonservis bedeli | Sezon sonu gidiyor...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Son dakika haberi: Ali Koç duyurmuştu! İşte Ferdi Kadıoğlu’nun bonservis bedeli | Sezon sonu gidiyor...

Geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Rizespor'u 3-1 mağlup eden sarı-lacivertli takım zirve mücadelesinde hata yapmadı.

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Son dakika haberi: Ali Koç duyurmuştu! İşte Ferdi Kadıoğlu’nun bonservis bedeli | Sezon sonu gidiyor...

Ara transfer döneminde kadrosunu Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü ile güçlendiren Fenerbahçe'de takımın yıldız oyuncuları da Avrupa devlerinin radarında.

Son dakika haberi: Ali Koç duyurmuştu! İşte Ferdi Kadıoğlu’nun bonservis bedeli | Sezon sonu gidiyor...

Bu oyunculardan önde isim ise Ferdi Kadıoğlu... Bu sezon oynadığı futbolla dikkat çeken milli yıldız için birçok kulüp devreye girmiş durumda.

Son dakika haberi: Ali Koç duyurmuştu! İşte Ferdi Kadıoğlu’nun bonservis bedeli | Sezon sonu gidiyor...

Geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadoğlu hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da oyuncunun sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağı mesajını vermişti.

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