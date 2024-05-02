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Haberler Galeri Son dakika haberi: Almanya'da Arda Güler zirvesi! Bir ilk yaşanacak...
Giriş Tarihi: 02.05.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 15:45

Son dakika haberi: Almanya'da Arda Güler zirvesi! Bir ilk yaşanacak...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan Real Madrid'de flaş gelişmeler yaşanıyor... La Liga'da şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanana İspanyol ekibinde gözler yine Arda Güler'e çevrildi. Bayern Münih maçı sonrası Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte görüşmenin perde arkası ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Almanya’da Arda Güler zirvesi! Bir ilk yaşanacak...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan Real Madrid'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Almanya’da Arda Güler zirvesi! Bir ilk yaşanacak...

La Liga'da şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanana İspanyol ekibinde gözler yine Arda Güler'e çevrildi.

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Son dakika haberi: Almanya’da Arda Güler zirvesi! Bir ilk yaşanacak...

Bayern Münih maçı sonrası Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte görüşmenin perde arkası ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Almanya’da Arda Güler zirvesi! Bir ilk yaşanacak...

DÜĞÜM BERNABEU'DA ÇÖZÜLECEK

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Bayern Münih ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, tur umutlarını Santiago Bernabeu'ya taşıdı. Rövanş karşılaşması 8 Mayıs'ta Madrid'de oynanacak.

Son dakika haberi: Almanya’da Arda Güler zirvesi! Bir ilk yaşanacak...

ARDA GÜLER SÜRE ALAMADI

Real Madrid'in Bayern Münih'e konuk olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Arda Güler de kadrodaydı. 19 yaşındaki yıldız futbolcu, maç boyunca yedek kulübesinde kaldı ve süre alamadı.

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