Giriş Tarihi: 02.05.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
15:45
Son dakika haberi: Almanya'da Arda Güler zirvesi! Bir ilk yaşanacak...
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan Real Madrid'de flaş gelişmeler yaşanıyor... La Liga'da şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanana İspanyol ekibinde gözler yine Arda Güler'e çevrildi. Bayern Münih maçı sonrası Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte görüşmenin perde arkası ve tüm detaylar...