Giriş Tarihi: 28.11.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024
16:54
Son dakika haberi: Ancelotti, Arda Güler'in o şutuna isyan etti! İşte İtalyan hocayı çıldırtan pozisyon...
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın en zorlu maçlarından birinde Liverpool evinde Real Madrid'i konuk etti. İngiliz devi, Mac Allister ve Gakpo'nun golleriyle son şampiyonu 2- mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler ise bir pozisyonda hocası Ancelotti'yi çok sinirlendirdi. İşte o pozisyonda ekranlara yansıyan görüntü...