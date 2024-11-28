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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ancelotti, Arda Güler'in o şutuna isyan etti! İşte İtalyan hocayı çıldırtan pozisyon...
Giriş Tarihi: 28.11.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:54

Son dakika haberi: Ancelotti, Arda Güler'in o şutuna isyan etti! İşte İtalyan hocayı çıldırtan pozisyon...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın en zorlu maçlarından birinde Liverpool evinde Real Madrid'i konuk etti. İngiliz devi, Mac Allister ve Gakpo'nun golleriyle son şampiyonu 2- mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler ise bir pozisyonda hocası Ancelotti'yi çok sinirlendirdi. İşte o pozisyonda ekranlara yansıyan görüntü...

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Son dakika haberi: Ancelotti, Arda Güler’in o şutuna isyan etti! İşte İtalyan hocayı çıldırtan pozisyon...

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı sona erdi. Haftanın en zorlu maçında Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Ancelotti, Arda Güler’in o şutuna isyan etti! İşte İtalyan hocayı çıldırtan pozisyon...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Liverpool, Real Madrid'i 2-0 mağlup etti.

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Son dakika haberi: Ancelotti, Arda Güler’in o şutuna isyan etti! İşte İtalyan hocayı çıldırtan pozisyon...

İngiliz ekibinin gollerini gollerini 52. dakikada Alexis Mac Allister ve 76. dakikada Cody Gakpo atarken, Real Madrid'de Kylian Mbappe Liverpool'da ise Mohamed Salah penaltı kaçırdı.

Son dakika haberi: Ancelotti, Arda Güler’in o şutuna isyan etti! İşte İtalyan hocayı çıldırtan pozisyon...

Real Madrid forması giyen Arda Güler ise ilk kez Devler Ligi'nde 11'de maça başlarken, 57 dakika sahada kaldı.

Son dakika haberi: Ancelotti, Arda Güler’in o şutuna isyan etti! İşte İtalyan hocayı çıldırtan pozisyon...

Maçta çok etkili olamayan milli yıldızımız 57. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı.

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