Giriş Tarihi: 04.01.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
12:46
Son dakika haberi: Ancelotti'den Arda Güler'e olay sözler! Real Madrid soyunma odasında özel görüşme
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de rekor bedelle dünya devi Real Madrid'e Arda Güler'in buradaki kariyeri sakatlıklar sebebiyle kabus gibi başladı. Aylar süren tedaviler sonrası Arda Güler dün ilk kez bir resmi maçın kadrosuna alındı ve Mallorca karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı. Arda Güler'i ısınmaya gönderen ve fakat onu oyuna almayan Carlo Ancelotti, soyunma odasına Arda ile konuştu? İşte son dakika haberinin detayları ve Real Madrid - Mallorca maçının özeti...