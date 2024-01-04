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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ancelotti'den Arda Güler'e olay sözler! Real Madrid soyunma odasında özel görüşme
Giriş Tarihi: 04.01.2024 12:41 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 12:46

Son dakika haberi: Ancelotti'den Arda Güler'e olay sözler! Real Madrid soyunma odasında özel görüşme

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de rekor bedelle dünya devi Real Madrid'e Arda Güler'in buradaki kariyeri sakatlıklar sebebiyle kabus gibi başladı. Aylar süren tedaviler sonrası Arda Güler dün ilk kez bir resmi maçın kadrosuna alındı ve Mallorca karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı. Arda Güler'i ısınmaya gönderen ve fakat onu oyuna almayan Carlo Ancelotti, soyunma odasına Arda ile konuştu? İşte son dakika haberinin detayları ve Real Madrid - Mallorca maçının özeti...

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Son dakika haberi: Ancelotti’den Arda Güler’e olay sözler! Real Madrid soyunma odasında özel görüşme

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.

Son dakika haberi: Ancelotti’den Arda Güler’e olay sözler! Real Madrid soyunma odasında özel görüşme

Ligde lider olan Real Madrid bu sonuçla puanını 48'e yükseltirken, Mallorca ise 18 puanla 14. sırada kaldı.

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Son dakika haberi: Ancelotti’den Arda Güler’e olay sözler! Real Madrid soyunma odasında özel görüşme

Santiago Bernabeu'da oynanan maçta Madrid ekibine galibiyeti getiren golü 78. dakikada Antonio Rüdiger kaydetti.

Son dakika haberi: Ancelotti’den Arda Güler’e olay sözler! Real Madrid soyunma odasında özel görüşme

ARDA GÜLER YİNE SÜRE ALAMADI

Real Madrid'de sakatlığı geçen milli futbolcu Arda Güler, kadroda olmasına rağmen maçta süre almadı.

Son dakika haberi: Ancelotti’den Arda Güler’e olay sözler! Real Madrid soyunma odasında özel görüşme

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Real Madrid kariyeri kabus gibi başlayan Arda Güler, dün ilk kez bir resmi maçın kadrosuna alındı.

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