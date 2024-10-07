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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Ancelotti'nin Arda Güler'i neden oynatmadığı ortaya çıktı! Rapor tesislerden medyaya sızdı....
Giriş Tarihi: 07.10.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 15:59

SON DAKİKA HABERİ: Ancelotti'nin Arda Güler'i neden oynatmadığı ortaya çıktı! Rapor tesislerden medyaya sızdı....

Son dakika haberi: La Liga'da bu sezon oynadığı 9 maçta 21 puan alan Real Madrid, inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Sezon başından beri Arda Güler'in aldığı süreler de eleştiri konusu olurken, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda'yı neden oynatmadığıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte İspanyol basının iddia ettiği o flaş rapor ve detayları…

SON DAKİKA HABERİ: Ancelotti’nin Arda Güler’i neden oynatmadığı ortaya çıktı! Rapor tesislerden medyaya sızdı....

La Liga'nın 9.haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya geldiği Villarreal'i Federico Valverde ve Vinicius Junior'ın golleriyle 2-0 yendi.

SON DAKİKA HABERİ: Ancelotti’nin Arda Güler’i neden oynatmadığı ortaya çıktı! Rapor tesislerden medyaya sızdı....

Mücadelede milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve 79. dakikada Vinicius'un yerine oyuna girdi.

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SON DAKİKA HABERİ: Ancelotti’nin Arda Güler’i neden oynatmadığı ortaya çıktı! Rapor tesislerden medyaya sızdı....

Arda Güler'in sezon başından beri aldığı süre gündemdeki yerini korurken, Madrid Universal, konuya dair dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

SON DAKİKA HABERİ: Ancelotti’nin Arda Güler’i neden oynatmadığı ortaya çıktı! Rapor tesislerden medyaya sızdı....

RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Haberde, Güler'în Valdebebas tesisindeki antrenman performansı ve oradan çıkan rapor yer aldı. Carlo Ancelotti'nin Arda'nın antrenmanlarda gösterdiği savunma katkısını yetersiz bulduğu ve bu memnuniyetsizliğini dile getirdiği öne sürüldü.

SON DAKİKA HABERİ: Ancelotti’nin Arda Güler’i neden oynatmadığı ortaya çıktı! Rapor tesislerden medyaya sızdı....

SAVUNMA KATKISI İSTEĞİ

Raporda, Güler'in hücumdaki yeteneklerinin tartışılmaz olduğu ancak teknik heyetin savunma konusunda daha fazla yoğunluk ve kararlılık beklediği, bu durumun da Arda'ya iletildiği ifade ediliyor.

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