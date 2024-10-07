Giriş Tarihi: 07.10.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024
15:59
SON DAKİKA HABERİ: Ancelotti'nin Arda Güler'i neden oynatmadığı ortaya çıktı! Rapor tesislerden medyaya sızdı....
Son dakika haberi: La Liga'da bu sezon oynadığı 9 maçta 21 puan alan Real Madrid, inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Sezon başından beri Arda Güler'in aldığı süreler de eleştiri konusu olurken, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda'yı neden oynatmadığıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte İspanyol basının iddia ettiği o flaş rapor ve detayları…