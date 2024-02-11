Giriş Tarihi: 11.02.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
16:21
Son dakika haberi: Arda Güler, Bernabeu'da herkesi büyüledi! Real Madrid'de sakatlık şoku...
Son dakika haberleri: İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Lider, Real Madrid, en yakın takipçisi Girona ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada çok daha etkili taraf olan Real Madrid, rakibini Vinicius Jr. Bellingham (2) ve Rodrygo'nun golleriyle Girona'yı 4-0 mağlup etti. Milli yıldızımız Arda Güler ise 77. dakikada oyuna girdi ve takımına bir penaltı kazandırdı. Oynadığı futbolla dikkat çeken Arda Güler, Real Madrid taraftarlarını adeta büyüledi. İspanyol devinde aynı zamanda sakatlık şoku yaşanıyor.