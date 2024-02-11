Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Arda Güler, Bernabeu'da herkesi büyüledi! Real Madrid'de sakatlık şoku...
Giriş Tarihi: 11.02.2024 16:21 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 16:21

Son dakika haberi: Arda Güler, Bernabeu'da herkesi büyüledi! Real Madrid'de sakatlık şoku...

Son dakika haberleri: İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Lider, Real Madrid, en yakın takipçisi Girona ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada çok daha etkili taraf olan Real Madrid, rakibini Vinicius Jr. Bellingham (2) ve Rodrygo'nun golleriyle Girona'yı 4-0 mağlup etti. Milli yıldızımız Arda Güler ise 77. dakikada oyuna girdi ve takımına bir penaltı kazandırdı. Oynadığı futbolla dikkat çeken Arda Güler, Real Madrid taraftarlarını adeta büyüledi. İspanyol devinde aynı zamanda sakatlık şoku yaşanıyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika haberi: Arda Güler, Bernabeu’da herkesi büyüledi! Real Madrid’de sakatlık şoku...

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Girona'yı konuk etti. Rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyen Madrid ekibi, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Son dakika haberi: Arda Güler, Bernabeu’da herkesi büyüledi! Real Madrid’de sakatlık şoku...

Eflatun-beyazlıların gollerini 6. dakikada Vinicius Junior, 35 ve 54. dakikalarda Bellingham, 61. dakikada Rodrygo kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Arda Güler, Bernabeu’da herkesi büyüledi! Real Madrid’de sakatlık şoku...

ARDA GÜLER, TAKIMINA PENALTI KAZANDIRDI

Öte yandan 77. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna giren Arda Güler, 89. dakikada şık çalımlarla ceza sahasına girerken, Yan Couto tarafından düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi.

Son dakika haberi: Arda Güler, Bernabeu’da herkesi büyüledi! Real Madrid’de sakatlık şoku...

CAMAVINGA KULAĞINI YALAYINCA TEPKİ GÖSTERDİ

Takım arkadaşları penaltıyı kazandıran Arda Güler'i tebrik ederken, Camavinga ise milli futbolcumuzun kulağını yaladı. Arda Güler'in takım arkadaşı Camavinga'ya tepki gösterdiği anlar kameralara da yansıdı.

Son dakika haberi: Arda Güler, Bernabeu’da herkesi büyüledi! Real Madrid’de sakatlık şoku...

JOSELU PENALTIYI KAÇIRDI

Penaltı atışını kullanan Joselu'nun vuruşunda top direğe çaprtı. Bu sonuçla lider Real Madrid puanını 61'e yükselterek en yakın rakibi Girona ile puan farkını 5'e yükseltti.

SON DAKİKA