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Haberler Galeri Son dakika haberi: Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu! Ancelotti nedenini açıkladı...
Giriş Tarihi: 16.02.2025 13:41 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 13:41

Son dakika haberi: Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu! Ancelotti nedenini açıkladı...

Son dakika haberi: Real Madrid, LaLiga'nın 24. hafta mücadelesinde Osasuna ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan İspanyol devinde teknik direktör Carlo Ancelotti, süre almayan oyuncular üzerinden eleştiri yağmuruna tutuldu. Son 3 maçta forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Arda Güler'in görüntüsü de sosyal medyada gündeme oturdu. Yapılan eleştiriler sonrası İtalyan teknik adamdan açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Arda Güler’in görüntüsü gündem oldu! Ancelotti nedenini açıkladı...

Real Madrid, LaLiga'nın 24. hafta mücadelesinde Osasuna ile 1-1 berabere kaldı.

Son dakika haberi: Arda Güler’in görüntüsü gündem oldu! Ancelotti nedenini açıkladı...

Atletico Madrid ve Barcelona ile birlikte şampiyonluk yarışında olan Real, zirve yolunda ağır bir yara aldı.

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Son dakika haberi: Arda Güler’in görüntüsü gündem oldu! Ancelotti nedenini açıkladı...

BELLİNGHAM KIRMIZI KART GÖRDÜ

İspanyol devinde Jude Bellingham, hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 39. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Son dakika haberi: Arda Güler’in görüntüsü gündem oldu! Ancelotti nedenini açıkladı...

Maçın geri kalanını 10 kişi tamamlayan Real Madrid, sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Son dakika haberi: Arda Güler’in görüntüsü gündem oldu! Ancelotti nedenini açıkladı...

Karşılaşmanın ardından eleştiri okları Real Madrid Teknik Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye yöneldi.

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