Giriş Tarihi: 16.02.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
13:41
Son dakika haberi: Arda Güler'in görüntüsü gündem oldu! Ancelotti nedenini açıkladı...
Son dakika haberi: Real Madrid, LaLiga'nın 24. hafta mücadelesinde Osasuna ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan İspanyol devinde teknik direktör Carlo Ancelotti, süre almayan oyuncular üzerinden eleştiri yağmuruna tutuldu. Son 3 maçta forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Arda Güler'in görüntüsü de sosyal medyada gündeme oturdu. Yapılan eleştiriler sonrası İtalyan teknik adamdan açıklama geldi. İşte haberin detayları...