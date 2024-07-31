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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Arda Turan Okan Buruk’un prensini alıyor! Süper Lig’de olay transfer: Herkes bunu konuşacak
Giriş Tarihi: 31.07.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:35

SON DAKİKA HABERİ: Arda Turan Okan Buruk’un prensini alıyor! Süper Lig’de olay transfer: Herkes bunu konuşacak

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, transferde de flaş hamleler yapmaya devam ediyor. Arda Turan'ın yönetimindeki İstanbul ekibi, Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna talip oldu. Okan Buruk'un prensi için teklif yapan Eyüpspor, transferi kısa sürede tamamlamak istiyor. Süper Lig'de deprem etkisi yaratacak transferin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERİ: Arda Turan Okan Buruk’un prensini alıyor! Süper Lig’de olay transfer: Herkes bunu konuşacak

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Eyüpspor ile gösterdiği performansla adından söz ettiren Arda Turan, takımını Süper Lig'e yükseltti.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Turan Okan Buruk’un prensini alıyor! Süper Lig’de olay transfer: Herkes bunu konuşacak

1. Lig'i silip süpüren Eyüpspor, Süper Lig'de de kalıcı olmak için çalışmalarına devam ediyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Arda Turan Okan Buruk’un prensini alıyor! Süper Lig’de olay transfer: Herkes bunu konuşacak

Süper Lig'in tecrübeli yıldızlarını birer birer kadrosuna katan İstanbul ekibi, Midstjö, Mame Thiam, Umut Meraş, Emre Akbaba, Chatzigiovanis, Dorukhan Toköz ve Tayfur Bingöl'ü transfer etti.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Turan Okan Buruk’un prensini alıyor! Süper Lig’de olay transfer: Herkes bunu konuşacak

Kadrosundaki eksik parçaları tamamlamaya devam etmek isteyen Eyüpspor, sürpriz bir transferin peşine düştü.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Turan Okan Buruk’un prensini alıyor! Süper Lig’de olay transfer: Herkes bunu konuşacak

İşte son dakika transfer haberinin detayları…

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