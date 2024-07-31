Giriş Tarihi: 31.07.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
15:35
SON DAKİKA HABERİ: Arda Turan Okan Buruk’un prensini alıyor! Süper Lig’de olay transfer: Herkes bunu konuşacak
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, transferde de flaş hamleler yapmaya devam ediyor. Arda Turan'ın yönetimindeki İstanbul ekibi, Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna talip oldu. Okan Buruk'un prensi için teklif yapan Eyüpspor, transferi kısa sürede tamamlamak istiyor. Süper Lig'de deprem etkisi yaratacak transferin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…