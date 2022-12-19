Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan takım Arjantin oldu. 1978 Kempes ve 1986'da Maradona önderliğinde iki kez dünya şampiyonu olan Arjantin, bu turnuvada da Messi önderliğinde 3. kez kupayı kazanan takım oldu.