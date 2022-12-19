Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Ünlü gazeteci Piers Morgan'dan Arjantin-Fransa maçı için bomba iddia!
Giriş Tarihi: 19.12.2022 13:26 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 13:46

Son dakika haberi: Ünlü gazeteci Piers Morgan'dan Arjantin-Fransa maçı için bomba iddia!

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası tarihi bir finalle sona erdi. Turnuvaya Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başlayan Arjantin, normal süresi 3-3 biten ve penaltılara gidilen maçta Fransa'yı 4-2 mağlup etti. 36 yıl sonra 3. kez dünya şampiyonu olan Arjantin'de Messi turnuvaya damga vuran isim oldu. Maçtan sonra ünlü gazeteci Piers Morgan tarafından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Ünlü gazeteci Piers Morgan’dan Arjantin-Fransa maçı için bomba iddia!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan takım Arjantin oldu. 1978 Kempes ve 1986'da Maradona önderliğinde iki kez dünya şampiyonu olan Arjantin, bu turnuvada da Messi önderliğinde 3. kez kupayı kazanan takım oldu.

Son dakika haberi: Ünlü gazeteci Piers Morgan’dan Arjantin-Fransa maçı için bomba iddia!

MESSİ TARİHE GEÇTİ

Messi, bu turnuvada Dünya Kupası ve Arjantin tarihine geçti. Lionel Messi, Dünya Kupası'nda en çok forma giyen en fazla süren alan oyuncu olurken, Arjantin'in Dünya Kupası tarihindeki en golcü ismi oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Ünlü gazeteci Piers Morgan’dan Arjantin-Fransa maçı için bomba iddia!

MBAPPE HAT-TRİCK YAPTI

Fransa'nın öne çıkan ve toplamda penaltılarda attığı gol dahi 4 gol atan Kylian Mbappe, George Hurst'ten sonra bir finalde hat-trick yapan ikinci isim oldu. Mbappe, 8 golle Dünya Kupası'nda gol kralı oldu ve altın ayakkabı ödülünü kazandı.

Son dakika haberi: Ünlü gazeteci Piers Morgan’dan Arjantin-Fransa maçı için bomba iddia!

Ayrıca Arjantinli yıldız bir Dünya Kupası'nda tüm aşamalarda gol atan ilk oyuncu oldu. (Gruplar, son 16, çeyrek final, yarı final ve final.)

Son dakika haberi: Ünlü gazeteci Piers Morgan’dan Arjantin-Fransa maçı için bomba iddia!

Yarı final mücadelesinden sonra bu yana deve gribi şüphesiyle zor günler geçiren Fransa'da herhangi bir virüs problemi yaşanmadığını söyleyen Morgan, "Olay virüs değil, açıkça görülüyor ki Fransa milli takımı kasten zehirlenmiş" diyerek tartışmanını fitilini ateşledi."

SON DAKİKA