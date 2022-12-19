Giriş Tarihi: 19.12.2022 13:26
Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
13:46
Son dakika haberi: Ünlü gazeteci Piers Morgan'dan Arjantin-Fransa maçı için bomba iddia!
Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası tarihi bir finalle sona erdi. Turnuvaya Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başlayan Arjantin, normal süresi 3-3 biten ve penaltılara gidilen maçta Fransa'yı 4-2 mağlup etti. 36 yıl sonra 3. kez dünya şampiyonu olan Arjantin'de Messi turnuvaya damga vuran isim oldu. Maçtan sonra ünlü gazeteci Piers Morgan tarafından çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...