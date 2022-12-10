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Haberler Galeri Son dakika haberi: Hollanda-Arjantin maçından sonra Messi ile Weghorst arasında gerginlik! "Ne bakıyorsun aptal"
Giriş Tarihi: 10.12.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 11:22

Son dakika haberi: Hollanda-Arjantin maçından sonra Messi ile Weghorst arasında gerginlik! "Ne bakıyorsun aptal"

Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son çeyrek finalde karşı karşıya gelen Hollanda-Arjantin maçında kazananı penaltılar belirledi. 2-2 biten maçı penaltılarla Arjantin kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Maça damga vuran Messi ve Weghorst karşılaşmanın ardından gerginlik yaşadı. Messi, Wout Weghorst için olay sözler sarf ederken o anlar ekranlara yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Hollanda-Arjantin maçından sonra Messi ile Weghorst arasında gerginlik! Ne bakıyorsun aptal

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final maçlarının heyecanı devam ediyor. Arjantin ile Hollanda yarı final için karşı karşıya geldi ve kazanan Arjantin oldu.

Son dakika haberi: Hollanda-Arjantin maçından sonra Messi ile Weghorst arasında gerginlik! Ne bakıyorsun aptal

WEGHORST 2 GOLLE UMUT OLDU

Messi'nin asistinde Molina ile ilk golü bulan Arjantin ikinci yarı da Messi'nin penaltı golüyle 2-0 öne geçti. Hollanda'da daha sonra oyuna giren Beşiktaş'ın golcü yıldızı Wout Weghorst 83. ve 90+11. dakikada attığı 2 golle maçı uzatmaya götürdü.

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Son dakika haberi: Hollanda-Arjantin maçından sonra Messi ile Weghorst arasında gerginlik! Ne bakıyorsun aptal

Uzatmalarda da gol çıkmayınca penatılara giden karşılaşmayı Arjantin 4-3 kazanarak adını yarı finale yazdırdı ve Hırvatistan'ın rakibi oldu.

Son dakika haberi: Hollanda-Arjantin maçından sonra Messi ile Weghorst arasında gerginlik! Ne bakıyorsun aptal

Maça damga vuran iki isim olan Messi ve Wout Weghorst karşılaşma sonrası tünelde gerginlik yaşadı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Son dakika haberi: Hollanda-Arjantin maçından sonra Messi ile Weghorst arasında gerginlik! Ne bakıyorsun aptal

"NE BAKIYORSUN APTAL"

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi maç sonrası verdiği röportajda Weghorst'a "Ne bakıyorsun aptal" diye çıkıştı. Maçın ardından olayla ilgil açıklama yapan Aguero ve Wout Weghorst neler yaşandığıyla ilgili konuştu.

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