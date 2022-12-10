Giriş Tarihi: 10.12.2022 11:21
Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
11:22
Son dakika haberi: Hollanda-Arjantin maçından sonra Messi ile Weghorst arasında gerginlik! "Ne bakıyorsun aptal"
Son dakika haberleri: 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son çeyrek finalde karşı karşıya gelen Hollanda-Arjantin maçında kazananı penaltılar belirledi. 2-2 biten maçı penaltılarla Arjantin kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Maça damga vuran Messi ve Weghorst karşılaşmanın ardından gerginlik yaşadı. Messi, Wout Weghorst için olay sözler sarf ederken o anlar ekranlara yansıdı. İşte son dakika haberinin detayları...