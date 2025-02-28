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Haberler Galeri Son dakika haberi: Avrupa'da herkes Mourinho'yu konuşuyor! "Fenerbahçe hukuki yolları araştırıyor"
Giriş Tarihi: 28.02.2025 12:48 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 12:51

Son dakika haberi: Avrupa'da herkes Mourinho'yu konuşuyor! "Fenerbahçe hukuki yolları araştırıyor"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. 0-0 sona eren olaylı derbinin yankıları devam ediyor. Maçın ardından açıklamalarda bulunanan Jose Mourinho ve Okan Buruk PFDK'ye sevk edilmişti. Portekizli teknik adama 4, Buruk'a ise 1 maç ceza verildi. Mourinho'nun aldığı ceza Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. İşte atılan tüm manşetler...

Son dakika haberi: Avrupa’da herkes Mourinho’yu konuşuyor! Fenerbahçe hukuki yolları araştırıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor.

Son dakika haberi: Avrupa’da herkes Mourinho’yu konuşuyor! Fenerbahçe hukuki yolları araştırıyor

Karşılaşmanın ardından iki takımdan yapılan açıklamalar çok konuşulmuştu. Jose Mourinho maçın ardından şu ifadeleri kullanmıştı: "Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakem üst düzey bir maç çıkardı. Hakemin performansı bence üst düzeydi.. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu."

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Son dakika haberi: Avrupa’da herkes Mourinho’yu konuşuyor! Fenerbahçe hukuki yolları araştırıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açıklamalarıyla ilgili olarak, "The Crying One'nın konuşması biraz uzun sürdü. Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur. Uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi ağladı. Ağlamaya devam etsin" dedi.

Son dakika haberi: Avrupa’da herkes Mourinho’yu konuşuyor! Fenerbahçe hukuki yolları araştırıyor

Demeç savaşları sonrası Jose Mourinho ve Okan Buruk PFDK'ye sevk edildi. TFF, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun 4 maç, Okan Buruk'un ise 1 maç men cezası aldığını açıkladı.

Son dakika haberi: Avrupa’da herkes Mourinho’yu konuşuyor! Fenerbahçe hukuki yolları araştırıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun aldığı bu ceza dünya basınında büyük yankı uyandırdı. İşte atılan tüm manşetler...

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