Son dakika haberi: Avrupa'da herkes Mourinho'yu konuşuyor! "Fenerbahçe hukuki yolları araştırıyor"

Karşılaşmanın ardından iki takımdan yapılan açıklamalar çok konuşulmuştu. Jose Mourinho maçın ardından şu ifadeleri kullanmıştı: "Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakem üst düzey bir maç çıkardı. Hakemin performansı bence üst düzeydi.. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu."