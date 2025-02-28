Giriş Tarihi: 28.02.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
12:51
Son dakika haberi: Avrupa'da herkes Mourinho'yu konuşuyor! "Fenerbahçe hukuki yolları araştırıyor"
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaştı. 0-0 sona eren olaylı derbinin yankıları devam ediyor. Maçın ardından açıklamalarda bulunanan Jose Mourinho ve Okan Buruk PFDK'ye sevk edilmişti. Portekizli teknik adama 4, Buruk'a ise 1 maç ceza verildi. Mourinho'nun aldığı ceza Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı. İşte atılan tüm manşetler...