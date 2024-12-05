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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Avrupa'nın devleri Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız'ın peşine düştü! Milli oyuncuyu isteyen takımlar belli oldu...
Giriş Tarihi: 05.12.2024 20:59 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 21:16

SON DAKİKA HABERİ: Avrupa'nın devleri Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız'ın peşine düştü! Milli oyuncuyu isteyen takımlar belli oldu...

SON DAKİKA HABERİ: İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, Avrupa'nın devlerini peşine taktı. Milli yıldızın gösterdiği performans, pek çok kulübün ilgisini çekerken, kendisiyle ilgilenen takımlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İtalyan basını, Kenan Yıldız'ın taliplerini duyurdu. İşte flaş haberin detayları…

SON DAKİKA HABERİ: Avrupa’nın devleri Juventus’un yıldızı Kenan Yıldız’ın peşine düştü! Milli oyuncuyu isteyen takımlar belli oldu...

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, Avrupa futbolunda her geçen gün adından daha fazla söz ettirmeye devam ediyor.

SON DAKİKA HABERİ: Avrupa’nın devleri Juventus’un yıldızı Kenan Yıldız’ın peşine düştü! Milli oyuncuyu isteyen takımlar belli oldu...

İtalyan kulübünde 10 numaralı formayı giyen milli oyuncu, bu sezon daha şimdiden oldukça etkileyici bir performans gösterdi.

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SON DAKİKA HABERİ: Avrupa’nın devleri Juventus’un yıldızı Kenan Yıldız’ın peşine düştü! Milli oyuncuyu isteyen takımlar belli oldu...

Kenan'ın bu performansı, diğer kulüplerin de ilgisini çekerken, Juventus'ta kalmak istediğine dair haberler çıkan yıldız isim hakkında dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Avrupa’nın devleri Juventus’un yıldızı Kenan Yıldız’ın peşine düştü! Milli oyuncuyu isteyen takımlar belli oldu...

Alman basını haberinde, 19 yaşındaki milli futbolcuyu isteyen Avrupa kulüplerine yer verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Avrupa’nın devleri Juventus’un yıldızı Kenan Yıldız’ın peşine düştü! Milli oyuncuyu isteyen takımlar belli oldu...

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

Haberde, Kenan Yıldız'ı Manchester United dahil 19 yaşındaki futbolcuyu Paris Saint-Germain, Arsenal ve Liverpool'un da takip ettiği aktarıldı.

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