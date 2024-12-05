Giriş Tarihi: 05.12.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024
21:16
SON DAKİKA HABERİ: Avrupa'nın devleri Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız'ın peşine düştü! Milli oyuncuyu isteyen takımlar belli oldu...
SON DAKİKA HABERİ: İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, Avrupa'nın devlerini peşine taktı. Milli yıldızın gösterdiği performans, pek çok kulübün ilgisini çekerken, kendisiyle ilgilenen takımlar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İtalyan basını, Kenan Yıldız'ın taliplerini duyurdu. İşte flaş haberin detayları…