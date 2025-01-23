Son dakika haberi: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı sonrası Levent Tüzemen'den flaş sözler: "Beşiktaş, içinden geçti"

"SOLSKJAER'İN DOKUNUŞLARI VARDI"

Ardından solda Muçi'yle başlayan hızlı çıkışlarla ve soldan sağa yapılan kaymalarla rakibin dengesini bozup pozisyonlar buldu. Oyun planı harikaydı, oyun temposu ve kalitesi muhteşemdi. Rashica, Muçi ve Rafa Silva'nın yıldızlaştığı maçta bir-iki oyuncu hariç neredeyse takımın tamamı çok iyi performans sergiledi. Ancak harika oyunun ve oyuncuların arkasında Solskjaer'in sistemi ve dokunuşları vardı.