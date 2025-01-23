Giriş Tarihi: 23.01.2025 07:01
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
07:01
Son dakika haberi: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı sonrası Levent Tüzemen'den flaş sözler: "Beşiktaş, içinden geçti"
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 6 maç sonunda namağlup bir şekilde lider gelen Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Ole Gunnar Solskjaer'in ilk resmi maçında galip gelen siyah-beyazlı takımın gollerini Rashica (2), Rafa Silva ve Joao Mario (pen) kaydetti. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve Ali Gültiken, A. Bilbao'ya karşı şov yapan Beşiktaş için dikkat çeken yorumlar yaptı.