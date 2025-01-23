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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı sonrası Levent Tüzemen'den flaş sözler: "Beşiktaş, içinden geçti"
Giriş Tarihi: 23.01.2025 07:01 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 07:01

Son dakika haberi: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı sonrası Levent Tüzemen'den flaş sözler: "Beşiktaş, içinden geçti"

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 6 maç sonunda namağlup bir şekilde lider gelen Athletic Bilbao'yu 4-1'lik skorla mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Ole Gunnar Solskjaer'in ilk resmi maçında galip gelen siyah-beyazlı takımın gollerini Rashica (2), Rafa Silva ve Joao Mario (pen) kaydetti. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve Ali Gültiken, A. Bilbao'ya karşı şov yapan Beşiktaş için dikkat çeken yorumlar yaptı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı sonrası Levent Tüzemen’den flaş sözler: Beşiktaş, içinden geçti

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi'nde şampiyonluk favorileri arasında gösterilen Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı sonrası Levent Tüzemen’den flaş sözler: Beşiktaş, içinden geçti

Ole Gunnar Solskjaer ile ilk maçına çıkan siyah-beyazlı takımın gollerini Rashica (2), Rafa Silva ve Joao Mario (pen) kaydederken, oyuncular oynadığı futbolla da alkış aldı. Tarihi galibiyet sonrası SABAH Spor'un usta kalemleri Fatih Doğan, Levent Tüzemen ve Ali Gültiken Beşiktaş için dikkat çeken yorumlar yaptı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı sonrası Levent Tüzemen’den flaş sözler: Beşiktaş, içinden geçti

FATİH DOĞAN: MANDRAKE SOLSKJAER

Dolmabahçe tarih boyunca sayısız başarı hikâyesine ev sahipliği yaptı. Dün bunlara sonuçtan bağımsız bir yenisi eklendi: Yeni teknik direktör Ole Solskjaer'in ilk maçında takıma dokunuşu ve ortaya çıkan üst düzey futbol... Pekala neydi Norveçli hocanın sihirli dokunuşu?

Son dakika haberi: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı sonrası Levent Tüzemen’den flaş sözler: Beşiktaş, içinden geçti

"TAKIMIN BOYUNU KISALTTI"

Öncelikle takımın oyun boyunu kısalttı. Uduokhai ile İmmobile arasındaki mesafeyi 55-60 metre bandından 30-40 metreye çekti. Adeta toplu savunma, toplu oyuna dönen Beşiktaş, kanatlar dahil rakibin geçiş yollarını çok iyi kapattı. En iyi kanat organizasyonlarına sahip takımlardan Bilbao'yu orta sahada bozdu.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı sonrası Levent Tüzemen’den flaş sözler: Beşiktaş, içinden geçti

"SOLSKJAER'İN DOKUNUŞLARI VARDI"

Ardından solda Muçi'yle başlayan hızlı çıkışlarla ve soldan sağa yapılan kaymalarla rakibin dengesini bozup pozisyonlar buldu. Oyun planı harikaydı, oyun temposu ve kalitesi muhteşemdi. Rashica, Muçi ve Rafa Silva'nın yıldızlaştığı maçta bir-iki oyuncu hariç neredeyse takımın tamamı çok iyi performans sergiledi. Ancak harika oyunun ve oyuncuların arkasında Solskjaer'in sistemi ve dokunuşları vardı.

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