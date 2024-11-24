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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe maçında taraftar çıldırdı! Yıldız oyuncuya ve yönetime büyük tepki...
Giriş Tarihi: 24.11.2024 21:24 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 21:57

Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe maçında taraftar çıldırdı! Yıldız oyuncuya ve yönetime büyük tepki...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe'yi ağırladı. Ligde iyi günler geçirmeyen siyah-beyazlı takım, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Alınan bu yenilginin ardından taraftar oyunculara ve yönetime büyük tepki gösterdi. Siyah-beyazlı takımın taraftarları yıldız oyuncuya top geldiği zaman ıslıkladı. İşte Beşiktaş-Göztepe maçında yaşananlar...

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Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe maçında taraftar çıldırdı! Yıldız oyuncuya ve yönetime büyük tepki...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı Beşiktaş-Göztepe maçıyla devam etti.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe maçında taraftar çıldırdı! Yıldız oyuncuya ve yönetime büyük tepki...

Lige iyi bir giriş yapan fakat son haftalarda kötü bir performans ortaya koyan Beşiktaş bugün evinde ligin formda takımlarından Göztepe'ye karşı şok bir mağlubiyet aldı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe maçında taraftar çıldırdı! Yıldız oyuncuya ve yönetime büyük tepki...

Siyah-beyazlı takım maçın henüz 3. dakikasında Semih Kılıçsoy'un yarım volesiyle gelen harika golle 1-0 öne geçti.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe maçında taraftar çıldırdı! Yıldız oyuncuya ve yönetime büyük tepki...

9'uncu dakikada Lis'in uzaklaştırmak istediği top takım arkadaşı Bokole'nin sırtına çarparak ağlara gitti ve Beşiktaş maçın erken dakikalarında 2-0 öne geçti.

Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe maçında taraftar çıldırdı! Yıldız oyuncuya ve yönetime büyük tepki...

Bu golün 3 dakika sonrasında Bokole bu kez Beşiktaş ağlarını havalandırdı. Sağ kanattan kullanılan kornerde kafalardan seken top ile Bokele arka direkte buluştu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda Göztepe farkı 1'e indirdi.

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