Giriş Tarihi: 24.11.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024
21:57
Son dakika haberi: Beşiktaş - Göztepe maçında taraftar çıldırdı! Yıldız oyuncuya ve yönetime büyük tepki...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe'yi ağırladı. Ligde iyi günler geçirmeyen siyah-beyazlı takım, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Göztepe'ye 4-2 mağlup oldu. Alınan bu yenilginin ardından taraftar oyunculara ve yönetime büyük tepki gösterdi. Siyah-beyazlı takımın taraftarları yıldız oyuncuya top geldiği zaman ıslıkladı. İşte Beşiktaş-Göztepe maçında yaşananlar...