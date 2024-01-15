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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma duyuruldu...
Giriş Tarihi: 15.01.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 16:38

Son dakika haberi: Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma duyuruldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Bu çalışmalar kapsamında Cimbom, Beşiktaş'ın da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma duyuruldu...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma duyuruldu...

Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma duyuruldu...

Bu çalışmalar kapsamında Cimbom, Beşiktaş'ın da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma duyuruldu...

JORGINHO GİRİŞİMLERİ SÜRÜYOR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in formasını giyen Jorginho için Galatasaray, girişimlerine devam ediyor...

Son dakika haberi: Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma duyuruldu...

Bir süredir Aslan'ın gündeminde yer alan futbolcu için maliyet araştırması yapılıyor. Bu sezon 19 maçta forma giyen İtalyan orta saha için daha önce Aslan'a gelmeye sıcak baktığı bildirilmişti.

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