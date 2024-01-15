Giriş Tarihi: 15.01.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
16:38
Son dakika haberi: Beşiktaş istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma duyuruldu...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Bu çalışmalar kapsamında Cimbom, Beşiktaş'ın da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...