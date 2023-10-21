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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'a gol atan Mauro Icardi tarihe geçti! Gheorghe Hagi sonrası...
Giriş Tarihi: 21.10.2023 19:59 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 20:15

Son dakika haberi: Beşiktaş'a gol atan Mauro Icardi tarihe geçti! Gheorghe Hagi sonrası...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig, milli aradan sonra geri döndü. Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Zorlu ve tempolu maçta Galatasaray, ilk yarıyı golcüsü Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 önde tamamladı. Arjantinli yıldız, attığı bu gol sonrası Süper Lig tarihine geçerek adını zirveye yazdırdı. İşte dikkat çeken o detay...

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Son dakika haberi: Beşiktaş’a gol atan Mauro Icardi tarihe geçti! Gheorghe Hagi sonrası...

Süper Lig, milli aradan sonra dev derbiyle geri döndü. Galatasaray, RAMS Park'ta ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor. Zorlu ve kritik maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a gol atan Mauro Icardi tarihe geçti! Gheorghe Hagi sonrası...

ZİYECH KADRODA YOK

Sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Faslı futbolcu Hakim Ziyech, son iki antrenmanda takımla çalışmasına rağmen derbinin kadrosuna alınmadı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’a gol atan Mauro Icardi tarihe geçti! Gheorghe Hagi sonrası...

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Sarı-kırmızılı ekip, 15 Ocak 2011'de Hollanda temsilcisi Ajax ile yapılan özel maçla açılan statta şu ana kadar 299 karşılaşma oynadı. Galatasaray, şu anki ismi RAMS Park olan statta oynadığı 299 resmi maçta 193 galibiyet, 61 beraberlik ve 45 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu statta attığı 629 gole karşılık kalesinde 293 gol gördü.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a gol atan Mauro Icardi tarihe geçti! Gheorghe Hagi sonrası...

TARAFTARDAN 100. YIL KOREOGRAFİSİ

Galatasaraylı taraftarlar, Beşiktaş derbisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü için hazırladıkları koreografiyi sergiledi. Koreografide Doğu Tribünü'nde hazırlanan kartonlarla "1923 ve 2023" ile "İlelebet Cumhuriyet" görseli oluşturuldu.

Son dakika haberi: Beşiktaş’a gol atan Mauro Icardi tarihe geçti! Gheorghe Hagi sonrası...

Tribünlerde "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz" ile "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır" pankartlarının açıldığı koreografi, Gençlik Marşı eşliğinde sergilendi.

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