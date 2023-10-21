- ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ'NDEKİ 300. MAÇ

Sarı-kırmızılı ekip, 15 Ocak 2011'de Hollanda temsilcisi Ajax ile yapılan özel maçla açılan statta şu ana kadar 299 karşılaşma oynadı. Galatasaray, şu anki ismi RAMS Park olan statta oynadığı 299 resmi maçta 193 galibiyet, 61 beraberlik ve 45 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, bu statta attığı 629 gole karşılık kalesinde 293 gol gördü.