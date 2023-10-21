Giriş Tarihi: 21.10.2023 19:59
Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
20:15
Son dakika haberi: Beşiktaş'a gol atan Mauro Icardi tarihe geçti! Gheorghe Hagi sonrası...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig, milli aradan sonra geri döndü. Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Zorlu ve tempolu maçta Galatasaray, ilk yarıyı golcüsü Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 önde tamamladı. Arjantinli yıldız, attığı bu gol sonrası Süper Lig tarihine geçerek adını zirveye yazdırdı. İşte dikkat çeken o detay...