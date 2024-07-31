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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Yeni adresleri belli oldu...
Giriş Tarihi: 31.07.2024 16:25 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:25

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Yeni adresleri belli oldu...

Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Van Bronckhorst'un isteklerine göre arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. Kartal'da 2 yıldızla yolların ayrılması planlanırken, oyuncuların yeni adresleri de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta çifte ayrılık! Yeni adresleri belli oldu...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta çifte ayrılık! Yeni adresleri belli oldu...

Teknik direktör Van Bronckhorst'un isteklerine göre arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda takımdan ayrılacak isimler de belli oldu.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta çifte ayrılık! Yeni adresleri belli oldu...

Kartal'da 2 yıldızla yolların ayrılması planlanırken, oyuncuların yeni adresleri de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta çifte ayrılık! Yeni adresleri belli oldu...

ONANA'YA LECCE KANCASI

Lecce Teknik Heyet Sorumlusu Pantaleo Corvino, Beşiktaş'tan Jean Onana ile ilgilendiklerini duyurdu.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta çifte ayrılık! Yeni adresleri belli oldu...

Lecce, İtalyan basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana ile ilgileniyor.

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