Giriş Tarihi: 31.07.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
16:25
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Yeni adresleri belli oldu...
Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Van Bronckhorst'un isteklerine göre arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda takımdan ayrılacak isimler de belli oldu. Kartal'da 2 yıldızla yolların ayrılması planlanırken, oyuncuların yeni adresleri de belli oldu. İşte tüm detaylar...