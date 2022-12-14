Son dakika haberi: Beşiktaş'ta neler yaşanıyor? Caner Erkin için bomba sözler! "Onu isteyen yok"

Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük'te bu sezon 6 asistle ligin en çok asist yapan oyuncusu olan Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde kulübü ile yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası tecrübeli futbolcunun hangi takıma gideceği merak edilirken, gündeme Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları gelmişti. Henüz bir gelişmenin yaşanmadığı bu süreçte SABAH Spor yazarı Fatih Doğan, tecrübeli oyuncu hakkında çok çarpıcı sözler söyledi. Diğer yandan Beşiktaş yönetiminde neler yaşanıyor? İşte son dakika haberinin detayları...