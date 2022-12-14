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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta neler yaşanıyor? Caner Erkin için bomba sözler! "Onu isteyen yok"
Giriş Tarihi: 14.12.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 09:49

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta neler yaşanıyor? Caner Erkin için bomba sözler! "Onu isteyen yok"

Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük'te bu sezon 6 asistle ligin en çok asist yapan oyuncusu olan Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde kulübü ile yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası tecrübeli futbolcunun hangi takıma gideceği merak edilirken, gündeme Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları gelmişti. Henüz bir gelişmenin yaşanmadığı bu süreçte SABAH Spor yazarı Fatih Doğan, tecrübeli oyuncu hakkında çok çarpıcı sözler söyledi. Diğer yandan Beşiktaş yönetiminde neler yaşanıyor? İşte son dakika haberinin detayları...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Beşiktaş’ta neler yaşanıyor? Caner Erkin için bomba sözler! Onu isteyen yok

Yeni sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş yönetimi daha sonra hocanın aldığı kötü sonuçlardan sonra takımın başına Şenol Güneş'i getirdi. Şenol Güneş'le birlikte canlanmak isteyen Beşiktaş'ta diğer yandan yönetimde sular kaynıyor. SABAH Spor'un usta kalemlerinden Fatih Doğan, bugünkü köşe yazısında Beşiktaş'la ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o yazı...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta neler yaşanıyor? Caner Erkin için bomba sözler! Onu isteyen yok

1-BEŞİKTAŞ'TA NELER OLUYOR? MARTTA SEÇİM OLACAĞI SÖYLENTİSİ DOĞRU MU?

Beşiktaş'ta 'Bekle, yaşa, gör, süreci' var diyebiliriz. Divan Kurulu toplantısında yükselen tansiyon, "Seçimin habercisi" demek doğru değil ancak bunu olası bir olağanüstü kongre ya da olağan kongre için şimdiden fotoğraf verme süreci olarak adlandırabiliriz. Bir sonraki genel kurulda çok adaylı ve sesli bir süreç yaşanacak. Müstakbel adaylardan ikisi Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat olarak netleşti.

Ali Gültiken gibi yeni isimler görebiliriz. Çebi yönetiminde görev almış ya da almakta olan isimlerin bir sonraki kongrede zamana ve pozisyona göre çıkması da beni şaşırtmaz. Ama mart ayında bir kongre havası görmüyorum. Çebi'nin TFF başkanlık süreci oluşması halinde bir ihtimal haziranda olabilir.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta neler yaşanıyor? Caner Erkin için bomba sözler! Onu isteyen yok

2- NEDEN ÇEBİ'YE KARŞI BAYRAK AÇILDI? DİVAN BAŞKANININ AMACI NEDİR?

Divan Başkanı Tevfik Yamantürk'ün Çebi sonrası süreçte yönetim ve başkanlık adına pozisyon alma düşüncesi resmen açıklanmasa da biliniyor, konuşuluyor. Ben bu tür dönemlerde sert eleştirileri çok sağlıklı bulan birisi değilim ancak Yamantürk'ün çıkışındaki bu yükselişin arkasında sadece adaylık meselesi değil, ilişki yönetimi sorunu da olduğunu düşünüyorum.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta neler yaşanıyor? Caner Erkin için bomba sözler! Onu isteyen yok

Divan başkanının diyalog ve ilişki çağrılarına başkan düzeyinde cevap verilmemesini ve muhatap alınmamasını, bu gerilimi tırmandıran bir neden olarak görüyorum. Sayın Çebi ve yönetiminin sadece divanla değil, diğer bütün kurullarla en gergin dönemini yaşadığı göz önüne alınarak analiz yapılmalıdır.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta neler yaşanıyor? Caner Erkin için bomba sözler! Onu isteyen yok

3- ŞENOL GÜNEŞ, ÖNLERİNDEKİ 3 MAÇI KAYIPSIZ GEÇEMEZSE NELER YAŞANIR?

Hazırlık maçında bile ağır eleştirilerin olduğu bir ortamda üç maç kaybedilirse tabii ki, hoca da eleştirilir. Hava parçalı bulutluya da dönebilir ama yine söylüyorum; değil 3 maç, 5 maç olsa bile güneş balçıklı sıvanmaz. Beşiktaş'ın sorunu çok ve bunları tespit etmiş, çözmek için çalışan ancak bunun için zamana ihtiyacı olan çok tecrübeli bir teknik direktörü var.

Hiç kimse geçmişin hatalarını, büyük takım geçmişi olmayan İsmael'in eksiklerinin faturasını 3 maçta Şenol Güneş'e kesmeyi düşünmesin.

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