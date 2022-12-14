Son dakika haberi: Beşiktaş'ta neler yaşanıyor? Caner Erkin için bomba sözler! "Onu isteyen yok"

1-BEŞİKTAŞ'TA NELER OLUYOR? MARTTA SEÇİM OLACAĞI SÖYLENTİSİ DOĞRU MU?

Beşiktaş'ta 'Bekle, yaşa, gör, süreci' var diyebiliriz. Divan Kurulu toplantısında yükselen tansiyon, "Seçimin habercisi" demek doğru değil ancak bunu olası bir olağanüstü kongre ya da olağan kongre için şimdiden fotoğraf verme süreci olarak adlandırabiliriz. Bir sonraki genel kurulda çok adaylı ve sesli bir süreç yaşanacak. Müstakbel adaylardan ikisi Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat olarak netleşti.

Ali Gültiken gibi yeni isimler görebiliriz. Çebi yönetiminde görev almış ya da almakta olan isimlerin bir sonraki kongrede zamana ve pozisyona göre çıkması da beni şaşırtmaz. Ama mart ayında bir kongre havası görmüyorum. Çebi'nin TFF başkanlık süreci oluşması halinde bir ihtimal haziranda olabilir.