Giriş Tarihi: 30.07.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
11:03
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta transferler peş peşe! İşte listedeki 7 yıldız...
Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışamalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda arayışların sürdüren siyah beyazlılar, transfere doymuyor. Immobile ve Rafa Silva gibi isimleri transfer eden Kartal, bombaları peş peşe patlatacak. İşte Beşiktaş'ın listesindeki 7 yıldız ve tüm detaylar...