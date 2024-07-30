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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta transferler peş peşe! İşte listedeki 7 yıldız...
Giriş Tarihi: 30.07.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:03

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta transferler peş peşe! İşte listedeki 7 yıldız...

Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışamalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda arayışların sürdüren siyah beyazlılar, transfere doymuyor. Immobile ve Rafa Silva gibi isimleri transfer eden Kartal, bombaları peş peşe patlatacak. İşte Beşiktaş'ın listesindeki 7 yıldız ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta transferler peş peşe! İşte listedeki 7 yıldız...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışamalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta transferler peş peşe! İşte listedeki 7 yıldız...

Teknik direktör Van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda arayışların sürdüren siyah beyazlılar, transfere doymuyor.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta transferler peş peşe! İşte listedeki 7 yıldız...

Immobile ve Rafa Silva gibi isimleri transfer eden Kartal, bombaları peş peşe patlatacak. İşte Beşiktaş'ın listesindeki 7 yıldız ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta transferler peş peşe! İşte listedeki 7 yıldız...

Beşiktaş, transferde ikinci perdeyi bu hafta itibarıyla açıyor... Listenin başında; PSG'nin yıldızı bulunurken Atletico'dan ayrılan yıldız isim için de devreye girildi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta transferler peş peşe! İşte listedeki 7 yıldız...

Yönetim, Al Ittihad'dan 2 yıldızın da durumunu yakından takip ediyor... Katalan devi Barcelona'nın yıldızı için de presini sürdüren idareciler, yeni bir dosyayı daha açtı...

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