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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi! Yerine gelecek isim belli oldu...
Giriş Tarihi: 17.03.2025 09:29 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 09:29

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi! Yerine gelecek isim belli oldu...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takım, 9 kişi kalan rakibine 1-0 mağlup olarak ağır bir yara aldı. Geçtiğimiz hafta sahasında Gaziantep FK'ya da mağlup olan Kartal, flaş bir karar aldı. Yıldız ismin bileti kesilirken, yerine gelecek isim de belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yıldız ismin bileti kesildi! Yerine gelecek isim belli oldu...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı takım, 9 kişi kalan rakibine 1-0 mağlup olarak ağır bir yara aldı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yıldız ismin bileti kesildi! Yerine gelecek isim belli oldu...

ÜST ÜSTE İKİNCİ MAĞLUBİYET!

Siyah-beyazlı takım, geçtiğimiz hafta da Gaziantep FK'ye mağlup olmuştu. Kartal, Ole Gunnar solskjaer ile üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yıldız ismin bileti kesildi! Yerine gelecek isim belli oldu...

EKSİK KALAN RAKİPLERİ YENEMEDİ

Beşiktaş, Konyaspor 9 kişi kalmasına rağmen galip gelmeyi başaramadı. Siyah-beyazlı takım, Geçtiğimiz hafta da 10 kişi kalan Gaziantep FK'yi yenemedi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yıldız ismin bileti kesildi! Yerine gelecek isim belli oldu...

FUTBOLCULARA TEPKİ!

Beşiktaş taraftarları alınan mağlubiyetler sonrası birçok oyuncuya tepki gösterdi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta yıldız ismin bileti kesildi! Yerine gelecek isim belli oldu...

YILDIZ İSMİN BİLETİ KESİLDİ!

Kartal, tüm bu gelişmelerin ardından gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.