Giriş Tarihi: 17.03.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
09:29
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi! Yerine gelecek isim belli oldu...
Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takım, 9 kişi kalan rakibine 1-0 mağlup olarak ağır bir yara aldı. Geçtiğimiz hafta sahasında Gaziantep FK'ya da mağlup olan Kartal, flaş bir karar aldı. Yıldız ismin bileti kesilirken, yerine gelecek isim de belli oldu. İşte detaylar...