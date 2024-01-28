Son dakika haberi: Beşiktaş’tan iki transfer birden! Fernando Santos yeni golcüsünü buldu...

Chamberlain, Hadziahmetovic, Emrecan Uzunhan ve Umut Meraş'ın sakatlıklarına ise Semih ile Onur Bulut eklendi. Sağ ayak bileği iç bağlarında yaralanma olan Semih'in 1 ya da 2 hafta, kasığından problem yaşayan Onur'un da 1 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

