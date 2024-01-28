Giriş Tarihi: 28.01.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
14:16
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan iki transfer birden! Fernando Santos yeni golcüsünü buldu...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans çizen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'un listesindeki oyuncularla temasa geçti. Beşiktaş' Aboubakar'ın yerine düşünülen golcü de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...