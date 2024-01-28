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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'tan iki transfer birden! Fernando Santos yeni golcüsünü buldu...
Giriş Tarihi: 28.01.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 14:16

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan iki transfer birden! Fernando Santos yeni golcüsünü buldu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans çizen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'un listesindeki oyuncularla temasa geçti. Beşiktaş' Aboubakar'ın yerine düşünülen golcü de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan iki transfer birden! Fernando Santos yeni golcüsünü buldu...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş, zorlu Sivasspor deplasmanında 3 puanı hedefliyor. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan iki transfer birden! Fernando Santos yeni golcüsünü buldu...

Önce Pendispor'a 4-0 yenilen, ardından Adana Demirspor'la golsüz berabere kalan Beşiktaş, Sivasspor'la deplasmanda oynayacağı maça da sıkıntılı çıkacak.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’tan iki transfer birden! Fernando Santos yeni golcüsünü buldu...

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER CAN SIKIYOR

Siyah-beyazlılarda 10 oyuncu bugünkü maçta görev yapmayacak. Mert Günok ve Tayfur Bingöl kart cezaları nedeniyle kadroya alınmadı. Aboubakar ve Masuaku milli takımlarında oldukları için yoklar.

ÜÇ FUTBOLCU KADROYA DÖNDÜ

Beşiktaş'ta Afrika Uluslar Kupası'ndan geri dönen Daniel Amartey ve Omar Colley ile birlikte iyileşen Salih Uçan Sivas maçı kadrosuna alındı. Zorlu mücadelede Colley ve Salih'in 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan iki transfer birden! Fernando Santos yeni golcüsünü buldu...

Chamberlain, Hadziahmetovic, Emrecan Uzunhan ve Umut Meraş'ın sakatlıklarına ise Semih ile Onur Bulut eklendi. Sağ ayak bileği iç bağlarında yaralanma olan Semih'in 1 ya da 2 hafta, kasığından problem yaşayan Onur'un da 1 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan iki transfer birden! Fernando Santos yeni golcüsünü buldu...

Beşiktaş, Fernando Santos ile birlikte transfer çalışmalarını da hızlandırdı. İlk hamlesini Jonas Svensson ile yapan siyah-beyazlı yönetim, Portekizli hocanın verdiği listedeki oyuncular için de kolları sıvadı.

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