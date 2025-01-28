Giriş Tarihi: 28.01.2025 07:53
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
07:53
Son dakika haberi: Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Messi'nin veliahtı gösteriliyordu...
Son dakika haberi: Teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer'i getirerek yeni bir sayfa açan Beşiktaş, ara transfer dönemi için de vites arttırdı. Hücum bölgesine takviye yapmayı hedefleyen siyah-beyazlılar İskoç teknik adama önemli bir isimi hediye etmek istiyor. Buna göre Beşiktaş bir dönem Lionel Messi'nin veliahtı olarak gösterilen İspanyol yıldız'ı radarına aldı. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...