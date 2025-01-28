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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Messi'nin veliahtı gösteriliyordu...
Giriş Tarihi: 28.01.2025 07:53 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 07:53

Son dakika haberi: Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi! Messi'nin veliahtı gösteriliyordu...

Son dakika haberi: Teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer'i getirerek yeni bir sayfa açan Beşiktaş, ara transfer dönemi için de vites arttırdı. Hücum bölgesine takviye yapmayı hedefleyen siyah-beyazlılar İskoç teknik adama önemli bir isimi hediye etmek istiyor. Buna göre Beşiktaş bir dönem Lionel Messi'nin veliahtı olarak gösterilen İspanyol yıldız'ı radarına aldı. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi! Messi’nin veliahtı gösteriliyordu...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 kalan Beşiktaş sezonun geri kalanında çıkış yakalamak istiyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi! Messi’nin veliahtı gösteriliyordu...

Buna göre teknik direktörlük koltuğuna Ole Gunnar Solskjaer'i getiren siyah-beyazlılar transfer çalışmalarına da hız verdi.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi! Messi’nin veliahtı gösteriliyordu...

İskoç teknik adama ikinci yarıda daha iyi bir kadro vermek isteyen Beşiktaş, Katalan devinin oyuncusuna göz dikti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi! Messi’nin veliahtı gösteriliyordu...

ANSU FATI BOMBASI

Kara Kartal, Barcelona forması giyen Ansu Fati için temaslarına başladı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi! Messi’nin veliahtı gösteriliyordu...

Öncelik olarak kanat forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Fati için Katalan deviyle görüşmelere başladı.

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