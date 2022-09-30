Giriş Tarihi: 30.09.2022 11:31
Güncelleme Tarihi: 30.09.2022
11:32
Son dakika haberi: Burak Yılmaz takım otobüsündeki kavgayı anlattı: "Utanç verici ve çok ayıp" | Şenol Güneş, Fatih Terim...
Fortuna Sittard formasıyla geride kalan 7 maçta 4 gol, 1 asistlik performans gösteren Burak Yılmaz, ESPN Hollanda televizyonuna konuştu. 37 yaşındaki yıldız oyuncunun gündeminde ilk 11'i kendisinin yaptığı ve takıma cebinden prim verdiği iddiaları vardı. Burak Yılmaz ayrıca takım otobüsünde yaşanan olayı da doğruladı. İşte son dakika haberinin detayları...