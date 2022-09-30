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Haberler Galeri Son dakika haberi: Burak Yılmaz takım otobüsündeki kavgayı anlattı: "Utanç verici ve çok ayıp" | Şenol Güneş, Fatih Terim...
Giriş Tarihi: 30.09.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 11:32

Son dakika haberi: Burak Yılmaz takım otobüsündeki kavgayı anlattı: "Utanç verici ve çok ayıp" | Şenol Güneş, Fatih Terim...

Fortuna Sittard formasıyla geride kalan 7 maçta 4 gol, 1 asistlik performans gösteren Burak Yılmaz, ESPN Hollanda televizyonuna konuştu. 37 yaşındaki yıldız oyuncunun gündeminde ilk 11'i kendisinin yaptığı ve takıma cebinden prim verdiği iddiaları vardı. Burak Yılmaz ayrıca takım otobüsünde yaşanan olayı da doğruladı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Burak Yılmaz takım otobüsündeki kavgayı anlattı: Utanç verici ve çok ayıp | Şenol Güneş, Fatih Terim...

Fortuna Sittard formasıyla geride kalan 7 maçta 4 gol, 1 asistlik performans gösteren Burak Yılmaz, ESPN Hollanda televizyonuna konuştu. 37 yaşındaki yıldız oyuncunun gündeminde ilk 11'i kendisinin yaptığı ve takıma cebinden prim verdiği iddiaları vardı. Burak Yılmaz ayrıca takım otobüsünde yaşanan olayı da doğruladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Burak Yılmaz takım otobüsündeki kavgayı anlattı: Utanç verici ve çok ayıp | Şenol Güneş, Fatih Terim...

2 yıl önce Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluğa ulaştıktan sonra bu sezon başı Fortuna Sittard'ın yolunu tutan Burak Yılmaz gollerine Hollanda'da devam ediyor. Çıktığı 7 maçta 4 gol, 1 asistlik performans gösteren 37 yaşındaki veteran golcü, ESPN Hollanda televizyonundan Yordi Yamali ile yaptığı röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Burak Yılmaz'ın sözleri...

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Son dakika haberi: Burak Yılmaz takım otobüsündeki kavgayı anlattı: Utanç verici ve çok ayıp | Şenol Güneş, Fatih Terim...

"TÜRKİYE İLE HOLLANDA ÇOK FARKLI"

- Fortuna Sittard'daki ilk sürecin hakkında düşüncelerini alabilir miyim?

Sonuçlar açısından kötü gitti. 7 maç oynadık, ikisine başlayamadım. 5 maç oynadım, 4 gol attım. Ama gol atmak mı daha önemli yoksa kazanmak mı diye sorarsanız, tabii ki kazanmaktır. Örneğin, çok fırsat kaçırdığım ama takım arkadaşımın gol atıp 3 puan aldığımız son maç... Her maçın böyle geçmesini istiyorum. Hollanda Ligi kaliteli. Burada herkes futbol oynamaya çalışıyor, bu çok değerli bir şey. Sadece savunma yapan veya bir puan için oynayan olumsuz bakış açısına sahip bir takım yok. Takımlar futbol oynamaya çalışıyor, bu çok güzel bir şey.

Son dakika haberi: Burak Yılmaz takım otobüsündeki kavgayı anlattı: Utanç verici ve çok ayıp | Şenol Güneş, Fatih Terim...

Hocalığa geçiş sürecimde bir şeyler öğrenmek için buraya geldim. Benim için Hollanda da Brezilya gibi bir futbol ekolü. Türkiye ile Hollanda arasında çok fark var. Burada iyi de olsanız da kötü de olsanız herkes futbol oynamaya çalışıyor. İnsanlar bunu bir oyun olarak görüp eğlenmeye çalışıyor. Türkiye'de bu durum tam tersi. Hayat tamamen galibiyet ve mağlubiyete bağlı. Kaybedersen dünyanın sonu, kazanırsan kralsın.

Son dakika haberi: Burak Yılmaz takım otobüsündeki kavgayı anlattı: Utanç verici ve çok ayıp | Şenol Güneş, Fatih Terim...

"SJORS ULTEE İLE BİR SORUNUM OLMADI"

- Fortuna'nın kötü başlangıcı sonunda teknik direktör Sjors Ultee ile yollar ayrıldı...

Tamamen kulüp yönetim kurulu tarafından alınmış bir karar. Sonuçta ben burada sadece bir çalışanım. Üstümde başkan ve teknik direktör var ve sizin de sahibiniz var. Benimle alakası olmayan ve futbolda olan bir karar bu. Ama 3 maçta 10 gol yedik, üçünü de kaybettik, bu karara etki etmiş olmalı. Sjors yetenekli ve genç bir antrenör ve hırsları var.

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