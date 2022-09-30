"TÜRKİYE İLE HOLLANDA ÇOK FARKLI"

- Fortuna Sittard'daki ilk sürecin hakkında düşüncelerini alabilir miyim?

Sonuçlar açısından kötü gitti. 7 maç oynadık, ikisine başlayamadım. 5 maç oynadım, 4 gol attım. Ama gol atmak mı daha önemli yoksa kazanmak mı diye sorarsanız, tabii ki kazanmaktır. Örneğin, çok fırsat kaçırdığım ama takım arkadaşımın gol atıp 3 puan aldığımız son maç... Her maçın böyle geçmesini istiyorum. Hollanda Ligi kaliteli. Burada herkes futbol oynamaya çalışıyor, bu çok değerli bir şey. Sadece savunma yapan veya bir puan için oynayan olumsuz bakış açısına sahip bir takım yok. Takımlar futbol oynamaya çalışıyor, bu çok güzel bir şey.