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Haberler Galeri Son dakika haberi: Buruk ve Mourinho için olay yorum! "Fenerbahçe umurunda değil"
Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 09:19

Son dakika haberi: Buruk ve Mourinho için olay yorum! "Fenerbahçe umurunda değil"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 21. haftayı geride bıraktık. Zirve yarışında lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6. Dev derbiye 4 hafta kala psikolojik savaş da aynı şekilde kendisini hissettiriyor. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Murat Özbostan, Gürcan Bilgiç ve İskender Günen, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı Okan Buruk ve Jose Mourinho cephesinden yorumladı. İşte yazarların iki takım da ve iki hoca da için de kaleme aldığı yorumlar...

Son dakika haberi: Buruk ve Mourinho için olay yorum! Fenerbahçe umurunda değil

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta geride kaldı. Lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki zirve mücadelesi devam ediyor. Dev derbiye ise 4 haftalık bir süre kaldı.

Son dakika haberi: Buruk ve Mourinho için olay yorum! Fenerbahçe umurunda değil

SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Murat Özbostan, Gürcan Bilgiç ve İskender Günen, Fenerbahçe ve GalatasarayOkan Buruk ve Jose Mourinho cephesinden yorumladı. İşte yazarların iki takım da ve iki hoca da için de kaleme aldığı yorumlar...

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Son dakika haberi: Buruk ve Mourinho için olay yorum! Fenerbahçe umurunda değil

SORU: G.Saray ile F.Bahçe arasındaki zirve yarışı 6 farkla sürüyor. 4 hafta sonraki derbiye kadar tablo nasıl olur?

LEVENT TÜZEMEN: KAFAYI F.BAHÇE'YE TAKMAMALI

G.Saray'ın fikstürü daha zor. F.Bahçe'nin Rize ve Kasımpaşa'ya karşı son yıllarda büyük üstünlüğü var. G.Saray, Rize'de hep zorlanıyor. Okan Buruk ve öğrencileri derbiye altı puan farkla çıkarlarsa kazanmak adına çok büyük psikolojik üstünlük yakalarlar. G.Saray taraftarı kafayı F.Bahçe'ye takmayıp takımlarına odaklanmalı.

Son dakika haberi: Buruk ve Mourinho için olay yorum! Fenerbahçe umurunda değil

"G.SARAY'DA TRANSFERDE CİDDİ SESSİZLİK VAR"

Transferde G.Saray'da ciddi sessizlik var. Transferleri ihtiyaca göre yapmak gerekiyor. G.Saray'ın sağ beke, kanat, santrfor ve orta sahaya ihtiyacı var. Nelsson'u Okan Buruk kazanmalı.

Son dakika haberi: Buruk ve Mourinho için olay yorum! Fenerbahçe umurunda değil

Son iki sezonki şampiyonlukta onun da katkısı olduğunu unutmamak gerekir. Başarı yolundaki en güzel sözü dünyaca ünlü basketbolcu Michael Jordan söyledi: "Yıldızlarla maç kazanırsınız, takım olursanız şampiyonluğu kazanırsınız." G.Saray son iki şampiyonluğunda takım olduğu için ipi göğüsledi.

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