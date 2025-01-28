Son dakika haberi: Buruk ve Mourinho için olay yorum! "Fenerbahçe umurunda değil"

SORU: G.Saray ile F.Bahçe arasındaki zirve yarışı 6 farkla sürüyor. 4 hafta sonraki derbiye kadar tablo nasıl olur?



LEVENT TÜZEMEN: KAFAYI F.BAHÇE'YE TAKMAMALI

G.Saray'ın fikstürü daha zor. F.Bahçe'nin Rize ve Kasımpaşa'ya karşı son yıllarda büyük üstünlüğü var. G.Saray, Rize'de hep zorlanıyor. Okan Buruk ve öğrencileri derbiye altı puan farkla çıkarlarsa kazanmak adına çok büyük psikolojik üstünlük yakalarlar. G.Saray taraftarı kafayı F.Bahçe'ye takmayıp takımlarına odaklanmalı.