Giriş Tarihi: 28.01.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
09:19
Son dakika haberi: Buruk ve Mourinho için olay yorum! "Fenerbahçe umurunda değil"
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 21. haftayı geride bıraktık. Zirve yarışında lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6. Dev derbiye 4 hafta kala psikolojik savaş da aynı şekilde kendisini hissettiriyor. SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Murat Özbostan, Gürcan Bilgiç ve İskender Günen, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı Okan Buruk ve Jose Mourinho cephesinden yorumladı. İşte yazarların iki takım da ve iki hoca da için de kaleme aldığı yorumlar...