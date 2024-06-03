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Haberler Galeri Son dakika haberi: Canlı yayında duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi...
Giriş Tarihi: 03.06.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 11:10

Son dakika haberi: Canlı yayında duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lİg'de bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Başkanlık seçimi öncesi sarı lacivertliler, takımın başına Jose Mourinho'yu getirerek büyük yankı uyandırdı. Yeni hocanın gelmesiyle birlikte de gözler yeni transferlere çevrildi. Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren Kanarya'nın ilk transferini canlı yayında duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Canlı yayında duyurdu! İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi...

Trendyol Süper Lİg'de bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Canlı yayında duyurdu! İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi...

Başkanlık seçimi öncesi sarı lacivertliler, takımın başına Jose Mourinho'yu getirerek büyük yankı uyandırdı.

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Son dakika haberi: Canlı yayında duyurdu! İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi...

Yeni hocanın gelmesiyle birlikte de gözler yeni transferlere çevrildi.

Son dakika haberi: Canlı yayında duyurdu! İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi...

Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren Kanarya'nın ilk transferini canlı yayında duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Canlı yayında duyurdu! İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi...

OPERASYON BAŞLIYOR

Gelecek sezona Jose Mourinho ile başlayacak olan Fenerbahçe, yaz transfer dönemini de hareketli geçirmeyi hedefliyor.

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