Giriş Tarihi: 03.06.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
11:10
Son dakika haberi: Canlı yayında duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lİg'de bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Başkanlık seçimi öncesi sarı lacivertliler, takımın başına Jose Mourinho'yu getirerek büyük yankı uyandırdı. Yeni hocanın gelmesiyle birlikte de gözler yeni transferlere çevrildi. Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren Kanarya'nın ilk transferini canlı yayında duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...