Giriş Tarihi: 01.06.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
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Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! İnanılmaz hareket...
Son dakika haberi: Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası'nda Al Hilal ile Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr kozlarını paylaştı. Al Nassr'ı penaltılarda 5-4 mağlup eden Al Hilal, Arabistan Kral Kupası'nın sahibi oldu. Karşılaşmaya ise Al Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo damga vurdu. Yıldız oyuncunun yaptığı inanılmaz hareket sosyal medyada gündem oldu. İşte tüm detaylar...