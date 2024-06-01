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Haberler Galeri Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! İnanılmaz hareket...
Giriş Tarihi: 01.06.2024 00:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 00:14

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! İnanılmaz hareket...

Son dakika haberi: Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası'nda Al Hilal ile Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr kozlarını paylaştı. Al Nassr'ı penaltılarda 5-4 mağlup eden Al Hilal, Arabistan Kral Kupası'nın sahibi oldu. Karşılaşmaya ise Al Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo damga vurdu. Yıldız oyuncunun yaptığı inanılmaz hareket sosyal medyada gündem oldu. İşte tüm detaylar...

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Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! İnanılmaz hareket...

Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası'nda Al Hilal ile Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr kozlarını paylaştı.

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! İnanılmaz hareket...

Al Nassr'ı penaltılarda 5-4 mağlup eden Al Hilal, Arabistan Kral Kupası'nın sahibi oldu.

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Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! İnanılmaz hareket...

Karşılaşmaya ise Al Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo damga vurdu.

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! İnanılmaz hareket...

Yıldız oyuncunun yaptığı inanılmaz hareket sosyal medyada gündem oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! İnanılmaz hareket...

Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası'nda Al Hilal ile Al Nassr karşılaştı.

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