Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:46
Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
09:52
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo transferinin perde arkası! Usta yazardan çarpıcı yorum...
Son dakika haberleri: Dünya Kupası'nda heyecam devam ederken, Cristiano Ronaldo ile Manchester United arasındaki sözleşme feshedilmiş ve Portekizli yıldız turnuvadaki tek kulüpsüz oyuncu olmuştu. Bu gelişmenin ardından Ronaldo için Al-Nassr takımı çok konuşulacak bir teklifte bulundu. SABAH Spor'un usta yazarı, Suudi Arabistan ekibinin yaptığı transferin perde arkasıyla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı.