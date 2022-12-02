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Haberler Galeri Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo transferinin perde arkası! Usta yazardan çarpıcı yorum...
Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 09:52

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo transferinin perde arkası! Usta yazardan çarpıcı yorum...

Son dakika haberleri: Dünya Kupası'nda heyecam devam ederken, Cristiano Ronaldo ile Manchester United arasındaki sözleşme feshedilmiş ve Portekizli yıldız turnuvadaki tek kulüpsüz oyuncu olmuştu. Bu gelişmenin ardından Ronaldo için Al-Nassr takımı çok konuşulacak bir teklifte bulundu. SABAH Spor'un usta yazarı, Suudi Arabistan ekibinin yaptığı transferin perde arkasıyla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo transferinin perde arkası! Usta yazardan çarpıcı yorum...

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Sürprizlerin yaşandığı bu turnuvaya dün Almanya ve Belçika gruptan çıkamayarak veda etti. Bugün de Portekiz ve Brezilya sahneye çıkıyor. SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk, Manchester United ile sözleşmesini fesheden Ronaldo'nun transferiyle ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o yazının tamamı...

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo transferinin perde arkası! Usta yazardan çarpıcı yorum...

BÜLENT TİMURLENK: İNSANOĞLU GÜLÜMSETEN TESADÜFLERİ SEVER

İnsanoğlu kendini gülümseten tesadüfleri sever. Önceki gün Messi, Polonya maçında penaltı kaçırdı ve 90 dakikanın ardından 3 milyon takipçili 'mavi tikli' futbolseverlerin gayet iyi bildiği bir sosyal medya hesabı "ilginç" bir bilgi paylaştı. 1978'te Kempes, 1986'da Maradona grubun üçüncü maçında penaltı kaçırmış Arjantin şampiyon olmuştu. Şimdi Messi de 3. maçta kaçırdığına göre…

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Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo transferinin perde arkası! Usta yazardan çarpıcı yorum...

Oysa ki ne 78'de Kempes penaltı noktasına gelmiş ne de 86'da Maradona kaçırmıştı. Maradona'nın kaçırdığı tek penaltı 1990 Dünya Kupası'ndaydı. Sosyal medyada yalanın gerçekten 6 kat hızlı yayıldığının, doğrusunu yazmanın bile bu yalana hizmet ettiğini bir belgeselde izledikten sonra önceki gün bu safsatanın yayılma hızını görünce, gerçek gazeteciliğin değerini bir kez daha anladım.

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo transferinin perde arkası! Usta yazardan çarpıcı yorum...

Biz böyle bir "bilgi"yi Twitter'da görüp sayfalarımıza taşımayız, kurumsal istatistik şirketleri dışında bir bilgiyi güvenilir kaynaklardan kontrol etmeden ekranda paylaşmam. Yalan trenine bir binerseniz inmesi zordur, bir olmasa bile 3 ya da 4. durağın tabelasında da iftira yazar… Ne binin ne de o durakta inin…

Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo transferinin perde arkası! Usta yazardan çarpıcı yorum...

RONALDO'YA YAPILAN TRANSFER TEKLİFİNİN PERDE ARKASI

Ronaldo'ya Suudi Arabistan'dan gelen 500 milyon Euro'luk teklif, sezon başında da manşetlerdeydi ama Portekizli yıldızın M.United ile yolları ayırması sonrasında bu teklif rakam olarak olmasa da bir sonraki durak olarak mantıklı bulundu futbol dünyasında.

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