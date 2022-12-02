Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo transferinin perde arkası! Usta yazardan çarpıcı yorum...

Biz böyle bir "bilgi"yi Twitter'da görüp sayfalarımıza taşımayız, kurumsal istatistik şirketleri dışında bir bilgiyi güvenilir kaynaklardan kontrol etmeden ekranda paylaşmam. Yalan trenine bir binerseniz inmesi zordur, bir olmasa bile 3 ya da 4. durağın tabelasında da iftira yazar… Ne binin ne de o durakta inin…