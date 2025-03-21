Giriş Tarihi: 21.03.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
12:15
Son dakika haberi: Davinson Sanchez'den korkutan anlar! Brezilya-Kolombiya maçında iki yıldız isim yere yığıldı...
Son dakika haberi: Güney Amerika Dünya Kupası Elemelerinde Brezilya evinde Kolombiya ile karşı karşıya geldi. Her iki ekip içinde 3 puanın büyük öneme sahip olduğı maçta yürekleri ağza getiren bir an yaşandı. Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'de korkutan anların baş kahramanıydı. İşte yaşanan olayın detayları...