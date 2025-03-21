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Haberler Galeri Son dakika haberi: Davinson Sanchez'den korkutan anlar! Brezilya-Kolombiya maçında iki yıldız isim yere yığıldı...
Giriş Tarihi: 21.03.2025 10:35 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 12:15

Son dakika haberi: Davinson Sanchez'den korkutan anlar! Brezilya-Kolombiya maçında iki yıldız isim yere yığıldı...

Son dakika haberi: Güney Amerika Dünya Kupası Elemelerinde Brezilya evinde Kolombiya ile karşı karşıya geldi. Her iki ekip içinde 3 puanın büyük öneme sahip olduğı maçta yürekleri ağza getiren bir an yaşandı. Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'de korkutan anların baş kahramanıydı. İşte yaşanan olayın detayları...

Son dakika haberi: Davinson Sanchez’den korkutan anlar! Brezilya-Kolombiya maçında iki yıldız isim yere yığıldı...

Güney Amerika CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri müsabakasında Brezilya, Kolombiya ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Davinson Sanchez’den korkutan anlar! Brezilya-Kolombiya maçında iki yıldız isim yere yığıldı...

DAVINSON 11'DE BAŞLADI

Galatasaray'da forma giyen tecrübeli stoper Davinson Sanchez, Kolombiya'da ilk 11'de başlarken, yine sarı-kırmızılılarda oynayan Carlos Cuesta yedek kulübesinde yer aldı.

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Son dakika haberi: Davinson Sanchez’den korkutan anlar! Brezilya-Kolombiya maçında iki yıldız isim yere yığıldı...

Her iki takım içinde kritik 3 puana sahip olan maçta, yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.

Son dakika haberi: Davinson Sanchez’den korkutan anlar! Brezilya-Kolombiya maçında iki yıldız isim yere yığıldı...

ALISSON VE DAVINSON YERE YIĞILDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kolombiya'nın kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Davinson Sanchez, Brezilya file bekçisi Alisson Becker ile kafa kafaya çarpıştı.

Son dakika haberi: Davinson Sanchez’den korkutan anlar! Brezilya-Kolombiya maçında iki yıldız isim yere yığıldı...

Her iki futbolcu sert çarpışma sonrası bir süre yerde yattı.