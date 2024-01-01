Trendyol Süper Lig'de 2023 yılını geriden bıraktık... 1 yılı daha geride bırakırken, birçok futbolcu da gösterdikleri performansla piyasa değerlerini yükseltmeyi başardı. 2023 yılı geride kalırken Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz yıla damga vuran ve değerini en çok artıran isimler belli oldu. Listenin üst sıralarında ise yine Fenerbahçe ve Galatasaray rekabeti yaşandı. İşte Süper Lig'de değerini en çok artıran 20 futbolcu...