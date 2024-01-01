Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Değerini en çok o katladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızları...
Giriş Tarihi: 01.01.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 14:54

Son dakika haberi: Değerini en çok o katladı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yıldızları...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 2023 yılını geriden bıraktık... 1 yılı daha geride bırakırken, birçok futbolcu da gösterdikleri performansla piyasa değerlerini yükseltmeyi başardı. 2023 yılı geride kalırken Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz yıla damga vuran ve değerini en çok artıran isimler belli oldu. Listenin üst sıralarında ise yine Fenerbahçe ve Galatasaray rekabeti yaşandı. İşte Süper Lig'de değerini en çok artıran 20 futbolcu...

Son dakika haberi: Değerini en çok o katladı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldızları...

Trendyol Süper Lig'de 2023 yılını geriden bıraktık... 1 yılı daha geride bırakırken, birçok futbolcu da gösterdikleri performansla piyasa değerlerini yükseltmeyi başardı. 2023 yılı geride kalırken Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz yıla damga vuran ve değerini en çok artıran isimler belli oldu. Listenin üst sıralarında ise yine Fenerbahçe ve Galatasaray rekabeti yaşandı. İşte Süper Lig'de değerini en çok artıran 20 futbolcu...

Son dakika haberi: Değerini en çok o katladı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldızları...

KAAN AYHAN
Yeni değeri: 4.50 milyon Euro
Değer artışı: 800 bin Euro

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Değerini en çok o katladı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldızları...

BİLAL BAYAZIT
Yeni değeri: 2.80 milyon euro
Değer artışı: 800 bin euro

Son dakika haberi: Değerini en çok o katladı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldızları...

BERAT ÖZDEMİR
Yeni değeri: 5 milyon euro
Değer artışı: 800 bin euro

Son dakika haberi: Değerini en çok o katladı! Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yıldızları...

YASİN ÖZCAN
Yeni değeri: 3.80 milyon euro
Değer artışı: 1 milyon euro

SON DAKİKA