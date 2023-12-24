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Haberler Galeri Son dakika haberi: Derbi için flaş sözler! "Okan Buruk geçen sene Jesus'a ders verdi"
Giriş Tarihi: 24.12.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 11:23

Son dakika haberi: Derbi için flaş sözler! "Okan Buruk geçen sene Jesus'a ders verdi"

Son dakika haberleri: Süper Lig'de 2023'ün son derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu derbide Fenerbahçe'de Fred ve Galatasaray'da ise Sanchez forma giyemiyor. Dev derbi öncesinde SABAH Spor'un iki usta kalemi Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç, karşılaşma için çok dikkat çeken sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Derbi için flaş sözler! Okan Buruk geçen sene Jesus’a ders verdi

Trendyol Süper Lig'de 2023'ün son derbisinde Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Liderlik için sahaya çıkacak iki takımda da önemli iki isim yok. Fenerbahçe'de Fred kırmızı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise sakatlığı devam Sanchez'in derbide oynaması beklenmiyor.

Son dakika haberi: Derbi için flaş sözler! Okan Buruk geçen sene Jesus’a ders verdi

Zorlu derbi öncesinde SABAH Spor'un iki usta kalemi Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtladı ve iki takım için de çok çarpıcı sözler söyledi.

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Son dakika haberi: Derbi için flaş sözler! Okan Buruk geçen sene Jesus’a ders verdi

SORU 1- Süper Lig yarışında zirvede yalnız kalan 43 puanlı Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, Kadıköy'deki buluşması puan durumunda değişikliğe neden olur mu? Yoksa beraberlikle heyecan aynı tempoda devam mı eder?

GÜRCAN BİLGİÇ: FENERBAHÇE DAHA FORMDA

Derbi anayasasındaki birinci madde; "kaybetmeyeceksin"dir. İçerde-dışarda fark etmez… İki takım da tecrübeli ve tedbirlerini alacaktır. Dolayısıyla beraberlik öne çıkan sonuç olacak. Yani; sıralamanın değişmesi zor, Fenerbahçe lider kalır. Kazanmaya elbette ev sahibi daha yakın. Çünkü daha formda, daha etkili bir ön tarafı var ve maç Kadıköy'de… Yani; sıralama değişmez, bu kez puan farkıyla olur.

Son dakika haberi: Derbi için flaş sözler! Okan Buruk geçen sene Jesus’a ders verdi

LEVENT TÜZEMEN: SONUNA KADAR YARIŞIRLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin geniş ve kaliteli oyuncuları var. Bu iki takım sezon sonuna kadar yarışın içinde olacaktır. Kazanan ciddi bir moral kazanır. Kaybeden üzülür ama yarıştan asla kopmaz ve şampiyonluk heyecanı son sürat devam eder. Beraberlik hem keçiboynuzu tadında olur hem de fazla eleştirilmez.

Son dakika haberi: Derbi için flaş sözler! Okan Buruk geçen sene Jesus’a ders verdi

SORU 2- Fenerbahçe, forma giymediği 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildiği Fred'den yoksun. Galatasaray'da göğüs kası kopan Oliveira ameliyat oldu, Davinson Sanchez'in oynaması zor görünüyor. Eksiklikleri ne kadar hissedilir. Mevki mevki bakınca kimi ön planda görüyorsunuz?

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