Giriş Tarihi: 24.12.2023 11:23
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
11:23
Son dakika haberi: Derbi için flaş sözler! "Okan Buruk geçen sene Jesus'a ders verdi"
Son dakika haberleri: Süper Lig'de 2023'ün son derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu derbide Fenerbahçe'de Fred ve Galatasaray'da ise Sanchez forma giyemiyor. Dev derbi öncesinde SABAH Spor'un iki usta kalemi Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç, karşılaşma için çok dikkat çeken sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...