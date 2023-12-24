Son dakika haberi: Derbi için flaş sözler! "Okan Buruk geçen sene Jesus'a ders verdi"

SORU 1- Süper Lig yarışında zirvede yalnız kalan 43 puanlı Fenerbahçe ile Galatasaray'ın, Kadıköy'deki buluşması puan durumunda değişikliğe neden olur mu? Yoksa beraberlikle heyecan aynı tempoda devam mı eder?



GÜRCAN BİLGİÇ: FENERBAHÇE DAHA FORMDA

Derbi anayasasındaki birinci madde; "kaybetmeyeceksin"dir. İçerde-dışarda fark etmez… İki takım da tecrübeli ve tedbirlerini alacaktır. Dolayısıyla beraberlik öne çıkan sonuç olacak. Yani; sıralamanın değişmesi zor, Fenerbahçe lider kalır. Kazanmaya elbette ev sahibi daha yakın. Çünkü daha formda, daha etkili bir ön tarafı var ve maç Kadıköy'de… Yani; sıralama değişmez, bu kez puan farkıyla olur.