Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
09:09
Son dakika haberi: Derbi sonrası kırmızı alarm! Fenerbahçe ve Galatasaray harekete geçiyor...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Maçın ardından yapılan demeç savaşları sonrası iki teknik adam PFDK'ye sevk edilmişti. Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun cezalarının bugün açıklanması bekleniyor. Galatasaray ve Fenerbahçe alınacak karara göre harekete geçecek. İşte detaylar...