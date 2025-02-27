Son dakika haberi: Derbi sonrası kırmızı alarm! Fenerbahçe ve Galatasaray harekete geçiyor...

PFDK'YE SEVK EDİLDİLER

Hukuk Kurulu önceki gün sevklerini yaptı, gözler bugün PFDK'dan çıkacak karara çevrildi. Sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 36. maddeden sevki yapılan Jose Mourinho'nun, basın toplantısında rakip yedek kulübesi için yaptığı "Maymun gibi zıplıyorlardı" benzetmesi de hakaret olarak değerlendirilmiş ve 41. maddeden tedbirli olarak sevki yapılmıştı.