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Haberler Galeri Son dakika haberi: Derbi sonrası kırmızı alarm! Fenerbahçe ve Galatasaray harekete geçiyor...
Giriş Tarihi: 27.02.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 09:09

Son dakika haberi: Derbi sonrası kırmızı alarm! Fenerbahçe ve Galatasaray harekete geçiyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de oynanan ve 0-0 sona eren Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Maçın ardından yapılan demeç savaşları sonrası iki teknik adam PFDK'ye sevk edilmişti. Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun cezalarının bugün açıklanması bekleniyor. Galatasaray ve Fenerbahçe alınacak karara göre harekete geçecek. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Derbi sonrası kırmızı alarm! Fenerbahçe ve Galatasaray harekete geçiyor...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, sahasında ezeli rakbi Fenerbahçe'yi ağırladı.

Son dakika haberi: Derbi sonrası kırmızı alarm! Fenerbahçe ve Galatasaray harekete geçiyor...

RAMS Park'ta oynanan mücadele 0-0 sona erdi. G.Saray-F.Bahçe derbisine 90 dakikanın ardından teknik adamların açıklamaları damga vurmuştu.

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Son dakika haberi: Derbi sonrası kırmızı alarm! Fenerbahçe ve Galatasaray harekete geçiyor...

Jose Mourinho'nun rakip yedek kulübesi için yaptığı 'Maymun' benzetmesi ise infial yaratmış ve dünyada ses getirmişti.

Son dakika haberi: Derbi sonrası kırmızı alarm! Fenerbahçe ve Galatasaray harekete geçiyor...

PFDK'YE SEVK EDİLDİLER

Hukuk Kurulu önceki gün sevklerini yaptı, gözler bugün PFDK'dan çıkacak karara çevrildi. Sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 36. maddeden sevki yapılan Jose Mourinho'nun, basın toplantısında rakip yedek kulübesi için yaptığı "Maymun gibi zıplıyorlardı" benzetmesi de hakaret olarak değerlendirilmiş ve 41. maddeden tedbirli olarak sevki yapılmıştı.

Son dakika haberi: Derbi sonrası kırmızı alarm! Fenerbahçe ve Galatasaray harekete geçiyor...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları ise 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik' olarak değerlendirilmiş ve 38'den tedbirsiz olarak sevk edilmişti. Jose Mourinho, hakaretten 3 maç ceza alabilir..

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