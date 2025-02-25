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Haberler Galeri Son dakika haberi: Dünya devleri derbiyi tribünden izledi! Yıldız futbolcular için rapor tuttular...
Giriş Tarihi: 25.02.2025 08:42 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 09:21

Son dakika haberi: Dünya devleri derbiyi tribünden izledi! Yıldız futbolcular için rapor tuttular...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev derbiyle kapandı. Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip, mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı. Kıtalararası derbi olarak nitelendirilen zorlu randevuyu Avrupa'nın önde gelen ekipleri tribünden takip etti ve yıldız futbolcular için rapor tuttu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Dünya devleri derbiyi tribünden izledi! Yıldız futbolcular için rapor tuttular...

Süper Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ve Fenerbahçe kritik maçta karşıya geldi.

Son dakika haberi: Dünya devleri derbiyi tribünden izledi! Yıldız futbolcular için rapor tuttular...

Zorlu derbide denge bozulmadı ve maç başladığı gibi 0-0 beraberlik noktalandı.

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Son dakika haberi: Dünya devleri derbiyi tribünden izledi! Yıldız futbolcular için rapor tuttular...

Şampiyonluk mücadelesi veren iki ekip sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Son dakika haberi: Dünya devleri derbiyi tribünden izledi! Yıldız futbolcular için rapor tuttular...

Buna karşın RAMS Park'taki derbi sadece futbolseverlerin değil, Avrupa devlerinin de ilgisini çekti.

Son dakika haberi: Dünya devleri derbiyi tribünden izledi! Yıldız futbolcular için rapor tuttular...

İki ekibin de önemli oyuncularını çok sayıda kulübün scout ekibinden yetkililer canlı olarak takip etti.

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