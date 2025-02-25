Giriş Tarihi: 25.02.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
09:21
Son dakika haberi: Dünya devleri derbiyi tribünden izledi! Yıldız futbolcular için rapor tuttular...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev derbiyle kapandı. Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip, mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı. Kıtalararası derbi olarak nitelendirilen zorlu randevuyu Avrupa'nın önde gelen ekipleri tribünden takip etti ve yıldız futbolcular için rapor tuttu. İşte detaylar...