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Haberler Galeri Son dakika haberi: Dünya futbolunun en heyecan verici 50 genci belli oldu! Süper Lig'den sadece ve sadece 1 isim var: İşte şaşırtan liste...
Giriş Tarihi: 26.12.2023 20:21 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 20:25

Son dakika haberi: Dünya futbolunun en heyecan verici 50 genci belli oldu! Süper Lig'den sadece ve sadece 1 isim var: İşte şaşırtan liste...

Son dakika haberi: Futbol otoriterleri tarafından yakından takip edilen spor dergisi olan FourFourTwo, dünya futbolunun en heyecan verici gençlerini açıkladı. 50 dünya yıldızının yer aldığı geniş listede Süper Lig'den yalnızca 1 futbolcu en zirvelerde yer alıyor. FourFourTwo dergisinin belirlediği dünya futbolunun en heyecan verici 50'si ve o listede yer alan Süper Lig futbolcusunu haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Dünya futbolunun en heyecan verici 50 genci belli oldu! Süper Lig’den sadece ve sadece 1 isim var: İşte şaşırtan liste...

FourFourTwo dergisinin derlediği listeye göre, dünya futbolunun en heyecan verici 50 genç futbolcusu belli oldu. İşte o liste...

Son dakika haberi: Dünya futbolunun en heyecan verici 50 genci belli oldu! Süper Lig’den sadece ve sadece 1 isim var: İşte şaşırtan liste...

50. David Kalokoh

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Son dakika haberi: Dünya futbolunun en heyecan verici 50 genci belli oldu! Süper Lig’den sadece ve sadece 1 isim var: İşte şaşırtan liste...

49. Iker Bravo

Son dakika haberi: Dünya futbolunun en heyecan verici 50 genci belli oldu! Süper Lig’den sadece ve sadece 1 isim var: İşte şaşırtan liste...

48. Amario Cozier-Duberry

Son dakika haberi: Dünya futbolunun en heyecan verici 50 genci belli oldu! Süper Lig’den sadece ve sadece 1 isim var: İşte şaşırtan liste...

47. Adama Bojang

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