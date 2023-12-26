Giriş Tarihi: 26.12.2023 20:21
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
20:25
Son dakika haberi: Dünya futbolunun en heyecan verici 50 genci belli oldu! Süper Lig'den sadece ve sadece 1 isim var: İşte şaşırtan liste...
Son dakika haberi: Futbol otoriterleri tarafından yakından takip edilen spor dergisi olan FourFourTwo, dünya futbolunun en heyecan verici gençlerini açıkladı. 50 dünya yıldızının yer aldığı geniş listede Süper Lig'den yalnızca 1 futbolcu en zirvelerde yer alıyor. FourFourTwo dergisinin belirlediği dünya futbolunun en heyecan verici 50'si ve o listede yer alan Süper Lig futbolcusunu haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...