2022 Dünya Kupası G Grubu maçında İsviçre, Kamerun'u 1-0 mağlup etti. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İsviçre, Al Janoub Stadyumu'nda oynanan maçta Kamerun karşısında Breel Embolo'nun 48. dakikada attığı golle öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Xherdan Shaqiri kale önünde müsait pozisyondaki Breel Embolo yerden düzgün bir pas gönderdi. Breel Embolo gelişine bekletmeden vurdu ve takımını öne geçiren golü kaydetti. GOL SEVİNCİ YAŞAMADI Breel Embolo'nun topu ağlara gönderdikten sonra gol sevinci yaşamaması dikkat çekti. KAMERUN'DA DOĞDU, İSVİÇRELİ OLDU Breel Embolo'nun gol sevinci yaşamamasının nedeni ise 25 yaşındaki futbolcunun Kamerun doğumlu olması... 14 Şubat 1997 yılında Kamerun'un Başkenti Yaounde doğan Breel Embolo, beş yaşında ailesi ile birlikte önce Fransa'ya, ardından da İsviçre'ye göç etti. İsviçre vatandaşlığı kazanan Breel Embolo, profesyonel futbolculuk kariyerine de 2014 yılında Basel'de başladı. Fransa'da Monaco forması giyen Breel Embolo, İsviçre Milli Takımı formasını Kamerun maçında 60. kez giyerken, 12. golünü kaydetmiş oldu.