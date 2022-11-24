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Haberler Galeri Son dakika haberi: Dünya Kupası'na damga vurdu! Attığı gol sonrası...
Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 16:54

Son dakika haberi: Dünya Kupası'na damga vurdu! Attığı gol sonrası...

Son dakika haberi: 2022 Dünya Kupası G Grubu maçında İsviçre, Kamerun'u 1-0 mağlup etti. İsviçre'ye Kamerun karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Breel Embolo'nun yaptığı hareket maça damga vurdu. İşte o anlar ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Dünya Kupası’na damga vurdu! Attığı gol sonrası...

2022 Dünya Kupası G Grubu maçında İsviçre, Kamerun'u 1-0 mağlup etti.

Son dakika haberi: Dünya Kupası’na damga vurdu! Attığı gol sonrası...

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında İsviçre, Al Janoub Stadyumu'nda oynanan maçta Kamerun karşısında Breel Embolo'nun 48. dakikada attığı golle öne geçti.

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Son dakika haberi: Dünya Kupası’na damga vurdu! Attığı gol sonrası...

Sağ kanatta topla buluşan Xherdan Shaqiri kale önünde müsait pozisyondaki Breel Embolo yerden düzgün bir pas gönderdi.

Son dakika haberi: Dünya Kupası’na damga vurdu! Attığı gol sonrası...

Breel Embolo gelişine bekletmeden vurdu ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

Son dakika haberi: Dünya Kupası’na damga vurdu! Attığı gol sonrası...

GOL SEVİNCİ YAŞAMADI

Breel Embolo'nun topu ağlara gönderdikten sonra gol sevinci yaşamaması dikkat çekti.

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