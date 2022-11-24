Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 16:54

Son dakika haberi: Dünya Kupası'na damga vurdu! Attığı gol sonrası...

Son dakika haberi: 2022 Dünya Kupası G Grubu maçında İsviçre, Kamerun'u 1-0 mağlup etti. İsviçre'ye Kamerun karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Breel Embolo'nun yaptığı hareket maça damga vurdu. İşte o anlar ve tüm detaylar...