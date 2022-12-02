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Haberler Galeri Son dakika haberi: Dünya Kupası'nda tarih yazan Japonya'nın hocası Hajime Moriyasu'nun maaşı herkesi şaşkına çevirdi Almanya ve İspanya'yı devirdi!
Giriş Tarihi: 02.12.2022 15:01 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 15:07

Son dakika haberi: Dünya Kupası'nda tarih yazan Japonya'nın hocası Hajime Moriyasu'nun maaşı herkesi şaşkına çevirdi Almanya ve İspanya'yı devirdi!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda tarih yazan Japonya, İspanya ve Almanya'nın yer aldığı E Grubu'nu lider bitirmeyi başardı. Son 16 turuna kalan Asya ekibinde teknik direktör Hajime Moriyasu'nun aldığı maaş herkesi şaşırttı. Moriyasu'nun özellikle kupanın dışına ittiği Almanya'nın hocası Hansi Flick ile arasındaki kazanç uçurumu dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Dünya Kupası’nda tarih yazan Japonya’nın hocası Hajime Moriyasu’nun maaşı herkesi şaşkına çevirdi Almanya ve İspanya’yı devirdi!

Son dakika haberi... Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda tarih yazan Japonya, İspanya ve Almanya'nın yer aldığı E Grubu'nu lider bitirmeyi başardı. Son 16 turuna kalan Asya ekibinde teknik direktör Hajime Moriyasu'nun aldığı maaş herkesi şaşırttı. Moriyasu'nun özellikle kupanın dışına ittiği Almanya'nın hocası Hansi Flick ile arasındaki kazanç uçurumu dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Dünya Kupası’nda tarih yazan Japonya’nın hocası Hajime Moriyasu’nun maaşı herkesi şaşkına çevirdi Almanya ve İspanya’yı devirdi!

2022 Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza atarak E Grubu'nu lider bitiren Japonya'da herkes teknik direktör Hajime Moriyasu'yu konuşuyor. Almanya'yı kupanın dışına itmeyi başaran ve son 16 turunda Hırvatistan ile eşleşen Asya temsilcisinde deneyimli hocanın aldığı maaş herkesi şaşırttı.

İşte Dünya Kupası'ndaki takımların teknik hocalarının maaşları...

Jalel Kadri (Tunus): 130 bin Euro

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Son dakika haberi: Dünya Kupası’nda tarih yazan Japonya’nın hocası Hajime Moriyasu’nun maaşı herkesi şaşkına çevirdi Almanya ve İspanya’yı devirdi!

Aliou Cisse (Senegal): 310 bin Euro

Son dakika haberi: Dünya Kupası’nda tarih yazan Japonya’nın hocası Hajime Moriyasu’nun maaşı herkesi şaşkına çevirdi Almanya ve İspanya’yı devirdi!

Rigobert Song (Kamerun): 340 bin Euro

Son dakika haberi: Dünya Kupası’nda tarih yazan Japonya’nın hocası Hajime Moriyasu’nun maaşı herkesi şaşkına çevirdi Almanya ve İspanya’yı devirdi!

Luis Fernando Suarez (Kolombiya): 350 bin Euro

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