Giriş Tarihi: 02.12.2022 15:01
Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
15:07
Son dakika haberi: Dünya Kupası'nda tarih yazan Japonya'nın hocası Hajime Moriyasu'nun maaşı herkesi şaşkına çevirdi Almanya ve İspanya'yı devirdi!
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda tarih yazan Japonya, İspanya ve Almanya'nın yer aldığı E Grubu'nu lider bitirmeyi başardı. Son 16 turuna kalan Asya ekibinde teknik direktör Hajime Moriyasu'nun aldığı maaş herkesi şaşırttı. Moriyasu'nun özellikle kupanın dışına ittiği Almanya'nın hocası Hansi Flick ile arasındaki kazanç uçurumu dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...