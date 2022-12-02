Son dakika haberi: Dünya Kupası’nda tarih yazan Japonya’nın hocası Hajime Moriyasu’nun maaşı herkesi şaşkına çevirdi Almanya ve İspanya’yı devirdi!

2022 Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza atarak E Grubu'nu lider bitiren Japonya'da herkes teknik direktör Hajime Moriyasu'yu konuşuyor. Almanya'yı kupanın dışına itmeyi başaran ve son 16 turunda Hırvatistan ile eşleşen Asya temsilcisinde deneyimli hocanın aldığı maaş herkesi şaşırttı.

İşte Dünya Kupası'ndaki takımların teknik hocalarının maaşları...

Jalel Kadri (Tunus): 130 bin Euro