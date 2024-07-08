Giriş Tarihi: 08.07.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
09:57
Son dakika haberi: Dünya şampiyonu Galatasaray'a! Gizli görüşme ortaya çıktı...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. İddialı bir kadro kurmak isteyen Cimbom, Dünya Kupası kazanmış yıldız oyuncu için bomba bir hamle yaptı. Gizli yürütülen transfer operasyonuna dair görüşme de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...