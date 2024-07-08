Giriş Tarihi: 08.07.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
14:59
Son dakika haberi: Dünya yıldızı Beşiktaş'a! Anlaşma sağlandı, İstanbul'a geliyor...
Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, bombaları bir bir patlatıyor. Rafa Silva ve Paulista'yı transfer eden Kartal, dünyaca ünlü golcü ile anlaşma sağladı. Yıldız golünün İstanbul'a geleceği ifade edildi. İşte o isim ve transfere dair tüm detaylar...