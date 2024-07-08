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Haberler Galeri Son dakika haberi: Dünya yıldızı Beşiktaş'a! Anlaşma sağlandı, İstanbul'a geliyor...
Giriş Tarihi: 08.07.2024 14:57 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 14:59

Son dakika haberi: Dünya yıldızı Beşiktaş'a! Anlaşma sağlandı, İstanbul'a geliyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, bombaları bir bir patlatıyor. Rafa Silva ve Paulista'yı transfer eden Kartal, dünyaca ünlü golcü ile anlaşma sağladı. Yıldız golünün İstanbul'a geleceği ifade edildi. İşte o isim ve transfere dair tüm detaylar...

Son dakika haberi: Dünya yıldızı Beşiktaş’a! Anlaşma sağlandı, İstanbul’a geliyor...

Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Dünya yıldızı Beşiktaş’a! Anlaşma sağlandı, İstanbul’a geliyor...

Teknik direktör Van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, bombaları bir bir patlatıyor.

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Son dakika haberi: Dünya yıldızı Beşiktaş’a! Anlaşma sağlandı, İstanbul’a geliyor...

Rafa Silva ve Paulista'yı transfer eden Kartal, dünyaca ünlü golcü ile anlaşma sağladı.

Son dakika haberi: Dünya yıldızı Beşiktaş’a! Anlaşma sağlandı, İstanbul’a geliyor...

Yıldız golünün İstanbul'a geleceği ifade edildi. İşte o isim ve transfere dair tüm detaylar...

Son dakika haberi: Dünya yıldızı Beşiktaş’a! Anlaşma sağlandı, İstanbul’a geliyor...

DI MARIA İÇİN KARAR ZAMANI

Paulista ve Rafa Silva'yı renklerine katan Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Angel Di Maria'yı da kadrosuna dahil edebilmek için yoğun bir çaba harcıyor.

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