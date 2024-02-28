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Haberler Galeri Son dakika haberi: Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Giriş Tarihi: 28.02.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 09:20

Son dakika haberi: Dünya yıldızı Süper Lig'e geliyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kıyasıya mücadele veren Galatasaray ile Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... İki takım da sezonu şampiyon olarak tamamlamak isterken, sezon sonu için transfer çalışmalarına da gaz verdi. Ezeli rakipler, lig şampiyonluğuna odaklanırken, ortaya bomba bir transfer iddiası atıldı. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü yıldızın transferi için karşı karşıya geldiği ifade edildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: Dünya yıldızı Süper Lig’e geliyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'in ilk iki sırasında yer alan Galatasaray ile Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Dünya yıldızı Süper Lig’e geliyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

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Son dakika haberi: Dünya yıldızı Süper Lig’e geliyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...

RAMS Park'ta 45 binden fazla taraftarının önünde oynanan mücadelede sarı-kırmızılı takım, 12. dakika Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Akdeniz temsilcisi, 33. dakikada Alexander van de Streek'in golüyle eşitliği sağladı. Daha net pozisyonlara giren taraf Antalyaspor olsa da Galatasaray, 45+2. dakikada Kerem ile bir gol daha buldu ve devre arasına 2-1 önde girdi.

Son dakika haberi: Dünya yıldızı Süper Lig’e geliyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da etkili ataklar geliştirdi. Galatasaray, 59. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile penaltıdan yararlanamadı. Müsabaka sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Son dakika haberi: Dünya yıldızı Süper Lig’e geliyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip 23. galibiyetine ulaştı. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi olan Cimbom puanını 72 yaparak maç eksiği nedeniyle Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderliği geri aldı.

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