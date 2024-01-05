Giriş Tarihi: 05.01.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
15:46
Son dakika haberi: Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye çalım! Transferde şok gelişme...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig kupasını müzesine götürmek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer dönemi çalışmalarını da hızlandırdı. Stoper arayışlarını sürdüren Kanarya, yıldız oyuncuyu transfer etmek isterken şok bir haberle karşılaştı. Panathinaikos'un teknik direktörü olan Fatih Terim de bu oyuncu için devreye girdi. İşte transfere dair tüm detaylar...