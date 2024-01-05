Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye çalım! Transferde şok gelişme...
Giriş Tarihi: 05.01.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 15:46

Son dakika haberi: Fatih Terim'den Fenerbahçe'ye çalım! Transferde şok gelişme...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig kupasını müzesine götürmek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer dönemi çalışmalarını da hızlandırdı. Stoper arayışlarını sürdüren Kanarya, yıldız oyuncuyu transfer etmek isterken şok bir haberle karşılaştı. Panathinaikos'un teknik direktörü olan Fatih Terim de bu oyuncu için devreye girdi. İşte transfere dair tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye çalım! Transferde şok gelişme...

Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye çalım! Transferde şok gelişme...

Süper Lig kupasını müzesine götürmek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer dönemi çalışmalarını da hızlandırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye çalım! Transferde şok gelişme...

Stoper arayışlarını sürdüren Kanarya, yıldız oyuncuyu transfer etmek isterken şok bir haberle karşılaştı.

Son dakika haberi: Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye çalım! Transferde şok gelişme...

Panathinaikos'un teknik direktörü olan Fatih Terim de bu oyuncu için devreye girdi. İşte transfere dair tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fatih Terim’den Fenerbahçe’ye çalım! Transferde şok gelişme...

Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ile Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA