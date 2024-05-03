Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe Beko - Monaco maçı sonrası parke karıştı! Taraftarlarla basketbolcular birbirine girdi: EuroLeague'de olaylı gece
Giriş Tarihi: 03.05.2024 23:02 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 23:04

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe Beko - Monaco maçı sonrası parke karıştı! Taraftarlarla basketbolcular birbirine girdi: EuroLeague'de olaylı gece

SON DAKİKA HABERİ: Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Fransız ekibi Monaco'ya 65-62 yenildi ve seride durum 2-2 oldu. Kritik maçın bitişiyle birlikte parke bir anda karıştı ve taraftarlarla basketbolcular birbirine girdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe Beko - Monaco maçı sonrası parke karıştı! Taraftarlarla basketbolcular birbirine girdi: EuroLeague’de olaylı gece

SON DAKİKA HABERİ: Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Fransız ekibi Monaco'ya 65-62 yenildi ve seride durum 2-2 oldu. Kritik maçın bitişiyle birlikte parke bir anda karıştı ve taraftarlarla basketbolcular birbirine girdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe Beko - Monaco maçı sonrası parke karıştı! Taraftarlarla basketbolcular birbirine girdi: EuroLeague’de olaylı gece

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisi dördüncü maçında Fransız ekibi Monaco'ya 65-62 mağlup oldu ve seride durum 2-2'ye geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe Beko - Monaco maçı sonrası parke karıştı! Taraftarlarla basketbolcular birbirine girdi: EuroLeague’de olaylı gece

MAÇTAN ANLAR

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Fransız ekibi Monaco'ya 65-62 yenildi ve seride durum 2-2 oldu.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe Beko - Monaco maçı sonrası parke karıştı! Taraftarlarla basketbolcular birbirine girdi: EuroLeague’de olaylı gece

Karşılaşmaya iki takım da hücumda isabetsiz atışlarla başlarken, ilk 5 dakika Fenerbahçe Beko'nun 6-4 üstünlüğüyle geçildi. Hayes-Davis ve Wilbekin'in 7. dakikadaki üçlükleriyle skoru 12-4'e getiren sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 15-11 önde tamamladı.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe Beko - Monaco maçı sonrası parke karıştı! Taraftarlarla basketbolcular birbirine girdi: EuroLeague’de olaylı gece

Müsabakanın ikinci periyoduna Wilbekin ve Guduric'in dış atışlarıyla başlayan Fenerbahçe Beko, 12. dakikada 21-13 üstünlük yakaladı. Ekobo önderliğinde ürettiği sayılarla toparlanan konuk ekip, 18. dakikada skoru eşitledi: 30-30. Soyunma odasına, sarı-lacivertlilerin 33-30 üstünlüğüyle gidildi.

SON DAKİKA