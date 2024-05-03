SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe Beko - Monaco maçı sonrası parke karıştı! Taraftarlarla basketbolcular birbirine girdi: EuroLeague’de olaylı gece

SON DAKİKA HABERİ: Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Fransız ekibi Monaco'ya 65-62 yenildi ve seride durum 2-2 oldu. Kritik maçın bitişiyle birlikte parke bir anda karıştı ve taraftarlarla basketbolcular birbirine girdi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...