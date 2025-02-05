Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:06
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
07:06
Son dakika haberi: Fenerbahçe ezeli rakibinin kapısını çaldı! Takas teklifi de masada...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe sezonun kalan bölümü için kadro planlamasını sürdürüyor. Devre arası transfer döneminde dört futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bu kez ezeli rakibinin önemli bir oyuncusu için kapısını çaldı. İşte iki ezeli rakip arasındaki flaş transfer görüşmesinin detayları...