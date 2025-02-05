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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe ezeli rakibinin kapısını çaldı! Takas teklifi de masada...
Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:06 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 07:06

Son dakika haberi: Fenerbahçe ezeli rakibinin kapısını çaldı! Takas teklifi de masada...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe sezonun kalan bölümü için kadro planlamasını sürdürüyor. Devre arası transfer döneminde dört futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bu kez ezeli rakibinin önemli bir oyuncusu için kapısını çaldı. İşte iki ezeli rakip arasındaki flaş transfer görüşmesinin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe ezeli rakibinin kapısını çaldı! Takas teklifi de masada...

Trendyol Süper Lig'de son olarak evinde Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ezeli rakibinin kapısını çaldı! Takas teklifi de masada...

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Erzumspor'u ağırlayacak sarı-lacivertliler çalışmalarına devam etti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe ezeli rakibinin kapısını çaldı! Takas teklifi de masada...

Bir yandan transfer hamlelerine de devam eden Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ezeli rakibinin kapısını çaldı! Takas teklifi de masada...

EZELİ RAKİBİ İLE TEMASTA

Fenerbahçe, Trabzonspor forması giyen sol bek oyuncusu Eren Elmalı için bir kez daha ezeli rakibinin kapısını çalacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ezeli rakibinin kapısını çaldı! Takas teklifi de masada...

Kanarya bir süre önce başarılı sol bekin transferi için Trabzonspor'a oyuncunun şartlarını sormuştu.

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