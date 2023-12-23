Giriş Tarihi: 23.12.2023 12:37
Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
12:37
Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için primler belli oldu! Yönetim kesenin ağzını açtı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de dev derbiye 1 gün kala Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Zorlu maç öncesinde şampiyonluğun iki büyük adayı olan iki takımın yöneticileri derbi galibiyeti için primlerini de belirledi. İşte, liderlik için sahaya çıkacak olan oyuncuların moralli olması adına verilecek primler ve son dakika gelişmeleri...