Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için primler belli oldu! Yönetim kesenin ağzını açtı...

OKAN BURUK İLE İSMAİL KARTAL 7. RANDEVUDA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 6 resmi maçta karşılaştı. Bu mücadelelerde Buruk 3, Kartal da 2 kez sahadan galip ayrıldı.