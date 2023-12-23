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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için primler belli oldu! Yönetim kesenin ağzını açtı...
Giriş Tarihi: 23.12.2023 12:37 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 12:37

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için primler belli oldu! Yönetim kesenin ağzını açtı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de dev derbiye 1 gün kala Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Zorlu maç öncesinde şampiyonluğun iki büyük adayı olan iki takımın yöneticileri derbi galibiyeti için primlerini de belirledi. İşte, liderlik için sahaya çıkacak olan oyuncuların moralli olması adına verilecek primler ve son dakika gelişmeleri...

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Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için primler belli oldu! Yönetim kesenin ağzını açtı...

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de sezonun en önemli ve en zorlu maçında Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için primler belli oldu! Yönetim kesenin ağzını açtı...

Dev derbi öncesinde iki takımda da flaş gelişmeler yaşanıyor. İki takımın yönetimi de derbi için primlerini belirledi. İşte derbi öncesi son dakika gelişmeleri...

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Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için primler belli oldu! Yönetim kesenin ağzını açtı...

OKAN BURUK İLE İSMAİL KARTAL 7. RANDEVUDA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal bugüne kadar 6 resmi maçta karşılaştı. Bu mücadelelerde Buruk 3, Kartal da 2 kez sahadan galip ayrıldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için primler belli oldu! Yönetim kesenin ağzını açtı...

FRED'İN YERİNE KİM OYNAYACAK?

Kart cezası nedeniyle G.Saray derbisinde forma giyemeyecek olan Fred'in eksikliği teknik direktör İsmail Kartal'ın da planlarını bozdu. Deneyimli teknik adam, Brezilyalı oyuncunun yokluğunda Miguel Crespo'nun formasını garanti altına aldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için primler belli oldu! Yönetim kesenin ağzını açtı...

Portekizli futbolcunun yanında ise iki alternatif var: İsmail Yüksek&İrfan Can Kahveci... Bu iki oyuncu üzerinde duran deneyimli çalıştırıcı, İsmail Yüksek'e yoğunlaştı.

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