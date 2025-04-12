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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe ilgileniyordu, takımdan ayrılıyor! Yıldız futbolcudan büyük sürpriz...
Giriş Tarihi: 12.04.2025 18:32 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 18:46

Son dakika haberi: Fenerbahçe ilgileniyordu, takımdan ayrılıyor! Yıldız futbolcudan büyük sürpriz...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, kritik maçtan galip gelerek Galatasaray ile arasındaki 3 puanlık farkı korumak istiyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren Kanarya, gelecek sezonun çalışmalarını da sürdürüyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki dünya yıldızı için flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...

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Son dakika haberi: Fenerbahçe ilgileniyordu, takımdan ayrılıyor! Yıldız futbolcudan büyük sürpriz...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, kritik maçtan galip gelerek Galatasaray ile arasındaki 3 puanlık farkı korumak istiyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren Kanarya, gelecek sezonun çalışmalarını da sürdürüyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki dünya yıldızı için flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe ilgileniyordu, takımdan ayrılıyor! Yıldız futbolcudan büyük sürpriz...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

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Son dakika haberi: Fenerbahçe ilgileniyordu, takımdan ayrılıyor! Yıldız futbolcudan büyük sürpriz...

LİGDE RAKİP SİVASSPOR
Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ilgileniyordu, takımdan ayrılıyor! Yıldız futbolcudan büyük sürpriz...

Kanarya, kritik maçtan galip gelerek Galatasaray ile arasındaki 3 puanlık farkı korumak istiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ilgileniyordu, takımdan ayrılıyor! Yıldız futbolcudan büyük sürpriz...

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI VAR!
Fenerbahçe, deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor ile kötü hava şartlarında mücadele edecek. Zorlu maçın oynanacağı saatte Sivas'ta kar yağışı bekleniyor.