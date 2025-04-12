Son dakika haberi: Fenerbahçe ilgileniyordu, takımdan ayrılıyor! Yıldız futbolcudan büyük sürpriz...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takım, kritik maçtan galip gelerek Galatasaray ile arasındaki 3 puanlık farkı korumak istiyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren Kanarya, gelecek sezonun çalışmalarını da sürdürüyor. Fenerbahçe'nin gündemindeki dünya yıldızı için flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları...