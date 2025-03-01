Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
10:11
Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde harekete geçti! İki yıldız için masaya oturulacak...
Son dakika haberi: Devre arası transfer dönemini hızlı geçiren ve kadrosuna önemli yıldızlar katan Fenerbahçe'de hedef sezonu kupalarla taçlandırmak. Sarı-lacivertliler yeni sezonda başarı da istikrarı yakalamak istiyor. Buna göre Fenerbahçe kadro planlamasına başladı. Kanarya iki yıldız için kulüpleriyle masaya oturacak. İşte flaş hamlenin detayları...