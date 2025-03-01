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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde harekete geçti! İki yıldız için masaya oturulacak...
Giriş Tarihi: 01.03.2025 10:11 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 10:11

Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde harekete geçti! İki yıldız için masaya oturulacak...

Son dakika haberi: Devre arası transfer dönemini hızlı geçiren ve kadrosuna önemli yıldızlar katan Fenerbahçe'de hedef sezonu kupalarla taçlandırmak. Sarı-lacivertliler yeni sezonda başarı da istikrarı yakalamak istiyor. Buna göre Fenerbahçe kadro planlamasına başladı. Kanarya iki yıldız için kulüpleriyle masaya oturacak. İşte flaş hamlenin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde harekete geçti! İki yıldız için masaya oturulacak...

Yeni sezon için kolları sıvayan Fenerbahçe'den flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde harekete geçti! İki yıldız için masaya oturulacak...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertlilerde hedef, yola kayıpsız devam etmek.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde harekete geçti! İki yıldız için masaya oturulacak...

Sezonu kupalarla taçlandırmak isteyen Fenerbahçe, yeni sezonda da başarılı ve istikrarlı bir kadro kurmak istiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde harekete geçti! İki yıldız için masaya oturulacak...

İKİ YILDIZ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Buna göre Kanarya kadrosunda bulunan iki kiralık yıldız için harekete geçti...

Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde harekete geçti! İki yıldız için masaya oturulacak...

KOSTIC İÇİN KARAR VERİLDİ

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli yıldız Filip Kostic için kararı verdi.