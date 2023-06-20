Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Beşiktaş art arda açıkladı! İşte Türkiye’de ve Avrupa’a dikkat çeken formalar...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 2 köklü kulübü Fenerbahçe ve Beşiktaş, art arda açıkladıkları yeni sezon formaları ile taraftarların nefesini kesti. İşte Türkiye'de ve Avrupa'da dikkat çeken yeni sezon formaları... Şampiyon Galatasaray, yeni sezon formalarını daha önce tanıtmıştı. Ligi 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise formalarını bugün duyurdu. Sezonu Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada tamamlayan Beşiktaş da bugün yeni formalarını tanıttı. Spor Toto 1. Lig'i lider tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor, formalarını daha önceden tanıtmıştı. REAL MADRID BARCELONA MILAN PSG LENS MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED ARSENAL AJAX BORUSSIA DORTMUND BAYERN MUNIH ROMA JUVENTUS LIVERPOOL