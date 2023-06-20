Giriş Tarihi: 20.06.2023 20:24 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 20:53

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Beşiktaş art arda açıkladı! İşte Türkiye'de ve Avrupa'a dikkat çeken formalar...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 2 köklü kulübü Fenerbahçe ve Beşiktaş, art arda açıkladıkları yeni sezon formaları ile taraftarların nefesini kesti. İşte Türkiye'de ve Avrupa'da dikkat çeken yeni sezon formaları...