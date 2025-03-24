Giriş Tarihi: 24.03.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
21:20
Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yıldız oyuncu için yarışa girecekler...
Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez transferde karşı karşıya geliyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan iki ezeli rakip, yıldız futbolcuyu takibe aldı. Yapılan iddialara göre iki Süper Lig devi, sezon sonunda teklif götürebilir. İşte bomba iddianın detayları...