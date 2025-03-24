Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yıldız oyuncu için yarışa girecekler...
Giriş Tarihi: 24.03.2025 20:56 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 21:20

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yıldız oyuncu için yarışa girecekler...

Son dakika haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez transferde karşı karşıya geliyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan iki ezeli rakip, yıldız futbolcuyu takibe aldı. Yapılan iddialara göre iki Süper Lig devi, sezon sonunda teklif götürebilir. İşte bomba iddianın detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yıldız oyuncu için yarışa girecekler...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Galatasaray 71 Fenerbahçe ise 1 maç eksiğiyle 62 puanla 2. sırada yer alıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yıldız oyuncu için yarışa girecekler...

İki ezeli rakip gelecek sezon için kadro planlamasına da şimdiden başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yıldız oyuncu için yarışa girecekler...

TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Süper Lig devleri, transfer çalışmaları kapsamında yeni oyuncu listesi hazırlıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yıldız oyuncu için yarışa girecekler...

Yapılan iddialara göre, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcunun transferinde karşı karşıya gelebilir.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Yıldız oyuncu için yarışa girecekler...

ANGEL CORREA BOMBASI

TYC Sports'un haberine göre La Liga devi Atletico Madrid'de forma giyen ve istediği süreleri bulmakta zorlanan Angel Correa takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.