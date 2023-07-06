Son dakika haberi: Fenerbahçe yeni Arda Güler’ine kavuşuyor! Genç yıldızla kritik görüşme bugün...

Ali Koç konuşmasında şunları söyledi: "Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın... Birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun, Allah en hayırlısını yazsın. net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor."