Son dakika haberi: Fenerbahçe yeni Arda Güler’ine kavuşuyor! Genç yıldızla kritik görüşme bugün...

Giriş Tarihi: 06.07.2023 13:12
Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
13:45
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Tüm dünyanın konuştuğu Arda Güler'in yeni takımı belli oldu. Dünkü basın açıklamasında konuşan Ali Koç, Arda'nın takımda kalmayacağını açıkladı. Barcelona ve Real Madrid'i transferde karşı karşıya getiren süperstar, tercihini Real Madrid'den yana kullandı. Bu ayrılık sonrası Fenerbahçe transferde flaş hamle yaparak yeni Arda Güler olarak lanse edilen genç yıldız adayının ailesiyle görüşme yapacak. İşte o sürpriz isim...