Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe yeni Arda Güler'ine kavuşuyor! Genç yıldızla kritik görüşme bugün...
Giriş Tarihi: 06.07.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 13:45

Son dakika haberi: Fenerbahçe yeni Arda Güler'ine kavuşuyor! Genç yıldızla kritik görüşme bugün...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Tüm dünyanın konuştuğu Arda Güler'in yeni takımı belli oldu. Dünkü basın açıklamasında konuşan Ali Koç, Arda'nın takımda kalmayacağını açıkladı. Barcelona ve Real Madrid'i transferde karşı karşıya getiren süperstar, tercihini Real Madrid'den yana kullandı. Bu ayrılık sonrası Fenerbahçe transferde flaş hamle yaparak yeni Arda Güler olarak lanse edilen genç yıldız adayının ailesiyle görüşme yapacak. İşte o sürpriz isim...

ÖMER ÖZCAN
Son dakika haberi: Fenerbahçe yeni Arda Güler’ine kavuşuyor! Genç yıldızla kritik görüşme bugün...

Transfer sezonuna hızlı giren Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yeni sezonda İsmail Kartal ile yoluna devam edecek olan Fenerbahçe önce Ryan Kent daha sonra da Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı. Fenerbahçe'de Arda Güler ayrılığı yaşanırken, Kanarya yeni Arda Güler'ine kavuşuyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe yeni Arda Güler’ine kavuşuyor! Genç yıldızla kritik görüşme bugün...

İki yıldız transferi yapan Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan bir tanesi de Arda Güler'in takımda kalıp kalmayacağı konusuydu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Fenerbahçe yeni Arda Güler’ine kavuşuyor! Genç yıldızla kritik görüşme bugün...

Ali Koç konuşmasında şunları söyledi: "Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın... Birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun, Allah en hayırlısını yazsın. net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor."

Son dakika haberi: Fenerbahçe yeni Arda Güler’ine kavuşuyor! Genç yıldızla kritik görüşme bugün...

"ARDA GÜLER KALMAK İSTEMEDİ"

İsmail Kartal ile basın toplantısın düzenleyen başkan Ali Koç, Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalmak istemediğini ve yeni sezonda takımda olmayacağını açıkladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe yeni Arda Güler’ine kavuşuyor! Genç yıldızla kritik görüşme bugün...

Transferin gözde ismi olan Arda Güler, bilindiği üzere Barcelona ve Real Madrid ile bir süredir görüşmeler yapıyordu. Genç yıldız, tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

SON DAKİKA