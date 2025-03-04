Giriş Tarihi: 04.03.2025 07:05
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
07:05
Son dakika haberi: Fenerbahçe yıldız futbolcu için düğmeye bastı! Dengeleri değiştiren adam...
Son dakika haberi: Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alan Fenerbahçe, hafta sonunda Antalyaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etmiş ve sarı-kırmızılıların puan kaybettiği haftada farkı 4'e düşürmeyi başarmıştı. 3 kulvarda da yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı-lacivertlilerde, yıldız futbolcu için harekete geçildi. İşte flaş hareketin detayları...