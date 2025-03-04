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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe yıldız futbolcu için düğmeye bastı! Dengeleri değiştiren adam...
Giriş Tarihi: 04.03.2025 07:05 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 07:05

Son dakika haberi: Fenerbahçe yıldız futbolcu için düğmeye bastı! Dengeleri değiştiren adam...

Son dakika haberi: Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alan Fenerbahçe, hafta sonunda Antalyaspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etmiş ve sarı-kırmızılıların puan kaybettiği haftada farkı 4'e düşürmeyi başarmıştı. 3 kulvarda da yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı-lacivertlilerde, yıldız futbolcu için harekete geçildi. İşte flaş hareketin detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe yıldız futbolcu için düğmeye bastı! Dengeleri değiştiren adam...

Trendyol Süper Lig'de evinde Antalyaspor'u 3-0 ile geçen Fenerbahçe, Galatasaray ile puan farkını 4'e indirdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe yıldız futbolcu için düğmeye bastı! Dengeleri değiştiren adam...

Sarı-lacivertliler 3 kulvarda da yoluna devam ederken, son 18 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe yıldız futbolcu için düğmeye bastı! Dengeleri değiştiren adam...

Kanarya söz konusu maçlarda ise savunmada yaşadığı sakatlıklara rağmen başarılı bir grafik çizdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe yıldız futbolcu için düğmeye bastı! Dengeleri değiştiren adam...

SKRINIAR DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Fenerbahçe, ara transferde büyük bir sürprize imza atmış, herkesin Galatasaray'a gideceğini beklediği Milan Skriniar'ı 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe yıldız futbolcu için düğmeye bastı! Dengeleri değiştiren adam...

30 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe defansına adeta seviye atlattı. Skriniar'ın 3 kulvarda forma giydiği 9 maçta Fenerbahçe yenilmedi; 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken tam 25 gol attı. Kalesinde ise 6 gol gördü.